Interlopul Lucian Boncu a ordonat uciderea unui jurnalist din Timisoara care a dezvaluit o ampla retea de traficanti de droguri

Procurorii DIICOT au dispus, joi, urmarirea penala a doi lideri interlopi din Timisoara pentru constituirea unui grup infractional organizat, incercarea de a determina savarsirea unei infractiuni de omor si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor.

Este vorba despre Lucian Boncu, care a ordonat impuscarea unui jurnalist, iritat de materialele scrise de acesta despre activitatea sa infractionala. "Prin ordonanta din data de 23 aprilie 2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus inceperea urmaririi penale fata de suspectii B.L.A. si R.B. pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, incercarea de a determina savarsirea unei infractiuni de omor si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor", a transmis, joi, DIICOT.

Potrivit unor surse judiciare este vorba de liderul interlop Lucian Boncu, iar tinta acestuia era jurnalistul Dragos Bota. Liderul lumii interlope din Timisoara planuia sa-l agreseze pe jurnalistul care scrisese despre legaturile lui cu traficantii de droguri. Procurorii au explicat ca dosarul a fost disjuns dintr-o alta cauza in care s-a dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane, in 13 ianuarie 2020.

"Suspectul B.L.A. a incercat sa-l determine pe suspectul G.N. ca acesta, impreuna cu cei doi prieteni ai sai, sa-l impuste pe jurnalist, drept razbunare pentru articolele compromitatoare scrise de acesta la adresa suspectului B.L.A.", au mai transmis procurorii. Potrivit acestora, suspectul a predat, in vederea folosirii in agresiune, un pistol calibrul 7,65 mm, promitand ca, in cazul aducerii la indeplinire a solicitarii sale, ii va recompensa financiar pe agresori si le va face cadou si pistolul astfel furnizat.

"Tot cu aceeasi ocazie, la solicitarea suspectului B.L.A., suspectul G.N. s-a deplasat impreuna cu cei doi tineri in zona unde stiau ca se afla locuinta jurnalistului, in vederea efectuarii unei recunoasteri in teren. La acel moment, acestia s-au aratat reticenti, ca urmare a observarii in zona a unui autoturism, despre care au crezut ca apartine organelor de politie, motiv pentru care au abandonat demersul infractional.

COMUNICAT DE PRESA DIICOT (integral):

Prin ordonanța din data de 23.04.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara au dispus începerea urmăririi penale față de suspecții B.L.A. și R.B. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni de omor și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

În fapt, prin rechizitoriul din data de 13.01.2020 s-a dispus trimiterea în judecată a mai multor inculpați, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.367 alin.1 și 2 C.p., art.2 alin.1 și 2, art.4 alin.2 și art.5 din Legea nr.143/2000.

S-a reținut faptul că, în intervalul 2017-2019, la nivelul municipiului.Timișoara s-a constituit și a acționat un grup infracțional organizat, având ca scop derularea de activități pe linia traficului cu droguri de mare risc, respectiv cocaină. Nucleul acestui grup l-au reprezentat mai mulți exponenți ai lumii interlope din oraș, care de-a lungul timpului au fost implicați și în alte activități infracționale comune (șantaje, reglări de conturi, extorcări). Protecția activităților infracționale era asigurată de suspectul B.L.A., un lider marcant al lumii interlope din municipiul Timișoara.

Prin același rechizitoriu, s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor în raport de alte fapte și inculpați. Ulterior disjungerii, prin ordonanța din data de 28.01.2020 s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem în raport de infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 C.p.; încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni de omor, prev. de art.370 alin.1 C.p. rap. la art.188 C.p.; nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prev. de art.342 alin.1 C.p.

Din cercetările efectuate au reieșit indicii temeinice că, în cursul anilor 2018 - 2019, suspectul B.L.A. a inițiat anumite demersuri menite să ducă la intimidarea și agresarea unui jurnalist, ca urmare a numeroaselor articole de presă publicate de acesta, în care se relatau diferite evenimente cu caracter infracțional la care participase suspectul B.L.A. și se conturau suspiciuni privind posibile conexiuni ale acestuia cu diferite medii din administrația publică locală.

În acest context, la data de 09.09.2019, jurnalistul a publicat un articol, în care relata despre audierea suspectului B.L.A. într-un dosar al DIICOT - Structura Centrală, cu privire la activități de trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a rezultat că, profund iritat de acest ultim articol, la data de 10.09.2019, suspectul B.L.A. a inițiat o întâlnire, la un restaurant de pe raza localității Chișoda, la care au participat doi dintre apropiații săi - suspectul G.N. și suspectul I.D. - precum și alți doi tineri, prieteni ai suspectului G.N., identificați în persoana suspecților M.R.C. și M.E.C.. Cu ocazia respectivei întâlniri, suspectul B.L.A. a încercat să-l determine pe suspectul G.N. ca acesta, împreună cu cei doi prieteni ai săi, să-l împuște pe jurnalist, drept răzbunare pentru articolele compromițătoare scrise de acesta la adresa suspectului B.L.A..

În acest scop, suspectul B.L.A. s-a folosit de autoritatea sa asupra suspectului G.N. și i-a predat acestuia, în vederea folosirii în agresiune, un pistol calibrul 7,65 mm, promițând că, în cazul aducerii la îndeplinire a solicitării sale, îi va recompensa financiar pe agresori și le va face cadou și pistolul astfel furnizat.

Pistolul în litigiu îi aparținea suspectului B.L.A. și fusese dat în păstrare de acesta suspectului R.B. pentru a evita astfel o eventuală depistare a acestuia cu ocazia unei percheziții domiciliare. În acest context, la solicitarea suspectului B.L.A., la data de 10.09.2019, suspectul R.B. a adus pistolul din municipiul Caransebeș în municipiul Timișoara și i l-a predat lui G.N., cu ocazia întâlnirii de la restaurant.

Facem precizarea că pistolul în litigiu este o armă de foc letală fabricată în Turcia și este folosit cu precădere în spațiul balcanic, fiind lipsit de elemente de identificare specifice, care să permită verificarea traseului armei de la producător la deținător.

Tot cu aceeași ocazie, la solicitarea suspectului B.L.A., suspectul G.N. s-a deplasat împreună cu cei doi tineri în zona unde știau că se află locuința jurnalistului, în vederea efectuării unei recunoașteri în teren. La acel moment, aceștia s-au arătat reticenți, ca urmare a observării în zonă a unui autoturism, despre care au crezut că aparține organelor de poliție, motiv pentru care au abandonat demersul infracțional. De altfel, suspectul G.N. i-a transmis polițistului I.D., prin intermediul unei aplicații mobile, și o poză cu autoturismul respectiv, cerându-i să-l verifice în baza de date a poliției, pentru a fi siguri că nu era o mașină folosită de organele de poliție.

Pe parcursul cercetărilor, după audierea în calitate de martor, I.D. a devaluat către persoanele cercetate faptul că la D.I.I.C.O.T. se fac investigații referitoare la evenimentul din data de 10.09.2019, lucru care a dus la periclitarea și îngreunarea anchetei și a permis persoanelor cercetate să ia măsuri în vederea contracarării anchetei și influențării celorlalte persoane audiate în cauză, aspecte în raport de care numitul I.D. este în prezent cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de compromiterea intereselor justiției, prev. de art.277 alin.3 C.p.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.