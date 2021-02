Ioan Niculae dezminte ca a fugit din țară: "Am fost la tratament în Milano!"

Absent la ultimul termen din procesul Interagro, unde procurorii DNA cer pedeapsa maximă cu executare, omul de afaceri Ioan Niculae (66 de ani) a declarat marți la Antena 3 că se află acum în țară și că a plecat trei zile în Italia pentru tratament după ce a avut COVID-19.

„Ma aflu in tara de peste 10 zile, n-am plecat două-trei saptamani, am plecat doar 3 zile cu drum cu tot, era o programare pentru o clinica de specialitate ORL din Milano, analize pentru ca am ramas cu disfunctii dupa boala COVID-19", a spus Ioan Niculae la Antena 3.

La finalul lunii noiembrie 2020, Niculae a fost internat la ATI după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Ioan Niculae a fost condamnat în primă instanță, în 2018, de Tribunalul București, la 3 ani și 6 luni de închisoare in „Dosarul Interagro", pentru cumpărare de influență, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani.

Ioan Niculae a atacat decizia cu apel, judecata fiind în prezent la Curtea de Apel București. Afaceristul a mai declarat la Antena 3 că îi este frică de verdictul magistraților ținând cont că a primit o pedeapsă prea mare în dosarul „Mită la PSD", de 2 ani și jumătate cu executare, deși nu avea antecedente penale.