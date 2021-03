Ion Radoi, sindicalistul "penal" care a creat haos in Bucuresti dupa o greva "spontana" de la metrou

Ion Radoi, fost parlamentar, este liderul de sindicat de la metrou de peste 15 ani, timp in care a cunoscut 20 de ministri ai Transporturilor si mai multi directori ai companiei Metrorex, negociind cu fiecare, aproape an de an, binele angajatilor in dauna stabilitatii financiare a companiei.

Ion Radoi detine, in prezent, mai multe functii si anume: presedintiile Sindicatului liber metrou - Unitatea si a Federatiei Sindicatelor din Transporturi, Transloc si Servicii Publice "ATU Romania". In plus, el este membru in Comitetul executiv al Federatiei Europene a Transportatorilor. Liderul de sindicat a intrat in Parlamentul Romaniei in anul 2000, din partea PDSR. A urmat legislatura din perioada 2004-2008, unde a fost senator din partea PSD Giurgiu.

In sumarul CV publicat pe pagina Camerei Deputatilor in urma cu mai bine de 15 ani, Ion Radoi a trecut la capitolul studii, Facultatea de Electronica din Bucuresti si Facultatea de Telecomenzi Feroviare, mentionand ca are studii sociale si sindicale. A lucrat la Telemecanica Trafic Metrou din Bucuresti, apoi a devenit presedinte la Unitatea Sindicatul Lider (USL) Metrou, vicepresedinte al Blocului National Sindical (BNS) si presedinte al Conventiei Nationale a Transporturilor. Presa il mentioneaza ca lider al sindicatului de la metrou inca din anul 2005, cand figura ca senator in Parlamentul Romaniei.

USLM detine, in proportie de 100%, firma Sindomet Servcom SRL, care a avut contracte cu Metrorex, pentru spatiile comerciale si pentru spatiile de publicitate, dar care detine si un complex turistic in Busteni, ce ofera reduceri de 99% pentru angajatii Metrorex care isi fac concediile acolo. Sindomet Servcom SRL a avut doua contracte cu Metrorex: unul pentru spatiile comerciale (expirat in 2018) prin care firma incasa 75% si Metrorex doar 25% din valorificarea acestora.Si un contract pentru spatiile de publicitate (expirat din 2019), din care Sindomet incasa 53%, iar Metrorex doar 47%.

Cu alte cuvinte, profiturile provenite din toate reclamele de la metrou, toate chioscurile si toate magazinele au ajuns, in procent mult mai mare, la firma Sindomet Servcom SRL. Greva de la metrou a venit la o zi dupa ce Metrorex a anuntat ca toate spatiile comerciale trebuie sa fie eliberate pana in 2 aprilie pentru ca "pun in pericol siguranta transportului subteran, cu afectarea directa a exigentelor de securitate la incendiu si evacuarea persoanelor in caz de urgenta".

Ministrul Transporturilor a catalogat greva de la metrou ca fiind "o actiune ilegala", sustinand ca miza este reprezentata de "afacerile oneroase cu inchirierea de spatii comerciale". Si Politia a anuntat ca va face dosare penale participantilor, incepand cu liderii protestelor, intre care si Radoi. "Nu va lasati amagiti: miza ocuparii ilegale a unor sine de metrou nu o reprezinta binele angajatilor. Nu, miza o reprezinta afacerile oneroase cu inchirierea de spatii comerciale. E dincolo de orice banuiala avand in vedere notificarea trimisa ieri pentru evacuarea spatiilor ocupate ilegal dupa expirarea contractului dintre Metrorex si firma sindicatului USLM in 2018. O firma, un sindicat vor neaparat sa capuseze Metrorex in liniste, in continuare", a scris Catalin Drula pe Facebook.

Plangere penala la DNA pentru blocarea metroului

Ministrul Transporturilor Catalin Drula a anuntat vineri dupa-amiaza, 26 martie, ca a facut plangere penala la DNA, iar printre cele sesizate se numara zadarnicirea combaterii bolilorm abuz in serviciu si trafic de influenta. Circulatia trenurilor de metrou a fost blocata vineri dimineata, 26 martie, de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri.

"Tocmai am depus plangere penala la DNA impotriva celor responsabili pentru blocarea metroului bucurestean astazi, pentru urmatoarele infractiuni:

- zadarnicirea combaterii bolilor

- abuz in serviciu

- trafic de influenta

- folosirea functiei pentru favorizarea altor persoane

- folosirea de catre liderii sindicali a influentei si autoritatii in scopul obtinerii de bani, bunuri si foloase necuvenite

- santaj

- infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate

Cerem procurorilor sa identifice persoanele catre care sa ne indreptam pentru a recupera banii in instanta civila. Prejudiciul este in curs de cuantificare. Actiunea ilegala a unui grup mafiot de a lua un oras ostatic nu poate ramane fara un raspuns ferm din partea autoritatilor si din partea justitiei. Metroul trebuie eliberat si trebuie sa revina in circulatie. Abia atunci se poate organiza un dialog adevarat despre problemele metroului. Conturile grase ale firmei controlate de Ion Radoi nu sunt un subiect legitim de dialog si nici nu trebuie alimentate din vistieria statului", a transmis Catalin Drula pe pagina sa de Facebook.