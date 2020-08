iPhone: Noua versiune de iOS 14 va permite retelei de reclame Apple sa acceseze implicit datele utilizatorilor!

In iOS 14, reteaua de reclame a Apple va accesa datele utilizatorilor in mod implicit, daca utilizatorii nu gasesc optiunea aferenta si nu o dezactiveaza manual.

Apple pregateste o schimbare pentru iOS 14, prin care, cel mai probabil, isi va atrage atat criticile utilizatorilor, cat si cele ale altor companii care au intereseze in zona publicitatii.

In urmatoarea versiunea de iOS, care va fi lansata in toamna acestui an, Apple Advertising, reteaua de reclame a Apple, va fi activata in mod implicit. Asta inseamna ca Apple va accesa datele utilizatorilor din momentul instalarii update-ului sau cumpararii un device nou.

Apple Advertising va avea o sectiune proprie in Settings, unde va oferi posibilitatea dezactivarii urmaririi. Insa, cum arata si studiile, aceste optiuni sunt folosite doar de un procent redus din utilizatori (sub 30%), restul ramanand cu setarile implicite.

Apple si-a modelat in ultimii ani brandul pe ideea protejarii intimitatii. De aceea, noua schimbare ii va afecta imaginea de protector al datelor personale si va trece compania de cealalta parte a baricadei.

Mai exista si problema concurentei incorecte, Apple creandu-si in acest fel un mare avantaj fata de Google, Facebook si celelalte companii care tanjesc dupa datele personale ale utilizatorilor de iPhone.

Identificatorul pe baza caruia erau urmariti utilizatorii, IDFA, va fi modificat in iOS, astfel incat aplicatiile care acceseaza datele personale sa afiseze notificari explicite, in care utilizatorii sunt intrebati daca vor sau nu sa fie urmariti - un limbaj care va atrage, cel mai probabil, blocarea urmaririi de un numar mult mai mare de utilizatori decat pana acum.

In acelasi timp, reteaua de advertising a Apple va urmarii utilizatorii in mod implicit, fara vreo notificare. Practic, Apple foloseste cartea protejarii intimitatii pentru a obstructiona celelalte companii, in vreme ce se pune singura in pole position in cursa pentru urmarirea utilizatorilor.

Rezultatul va fi ca Apple va castiga rapid o cota importanta din piata de 80 de miliarde de dolari a reclamelor la aplicatii mobile.