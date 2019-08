La un pas de tragedie. Copil de doi ani prins sub dulap, dupa ce a tras de sertar. A intervenit elicopterul SMURD

In cursul zilei de ieri, a intervenit de urgenta un elicopeter SMURD in comuna ieseana Dagata, pentru un copil in varsta de doi ani. Concret, copilul a fost transferat de urgenta la Unitatea de primire Urgenta Iasi (UPU) dupa ce un dulap a cazut peste acesta.

Din spusele parintilor, se pare ca, micutul ar fi tras de un sertar al dulapului. In urma incidentului copilul a suferit politrauma, un traumatism cranio cerebral, traumatism cranio facial, plaga si hematom lingual, fracturi dentare multiple, traumatism coloana cervicala, traumatism toraco abdominal.