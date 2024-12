Laura Vicol, prima luare de poziție în scandalul Nordis: "Vă aștept pe toți la dezvăluirile pe care urmează să le fac"

Laura Vicol, fosta președintă a Camerei Juridice a Camerei Deputaților, a făcut recent o declarație pe pagina sa de Facebook, în care a anunțat că urmează să dezvăluie informații importante privind scandalul Nordis.

Vicol a explicat că a fost numită președinte al Comisiei Juridice în noiembrie 2021, într-un context în care, la începutul lunii octombrie, liberalii Florin Roman și Adrian Cozma au acuzat PSD că ar fi blocat un proiect de lege din 2019 al PNL, care ar fi contribuit la prevenirea înșelăciunilor pe piața imobiliară. Proiectul respectiv viza faptele de care era acuzată compania Nordis. În replică, PSD a afirmat că proiectul nu a primit raport de la comisii și că PNL nu a solicitat reluarea discuțiilor asupra acestuia.

Laura Vicol a subliniat că "Am fost colegi de plen aproape 3 ani, ne-am desfășurat săptămânal activitatea în același loc. Zero cereri de a pune acest proiect pe ordinea de zi a comisiei juridice. Vă aștept pe toți la dezvăluirile pe care urmează să le fac și vă aștept pe toți să dați față în față cu adevărul toți cei care ați vrut și doriți în continuare să-mi faceți rău în continuare. Adevărul are o putere pe care niciodată nu o poți opri. Florin Roman, tu ești cu vorbele, eu sunt cu probele."

În aceeași perioadă, Nordis a fost implicată și în scandalul privind utilizarea avionului privat de către mai mulți lideri PSD, inclusiv președintele Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Potrivit anchetelor realizate de G4Media, călătoriile cu avioane private au fost plătite de trustul Nordis, un aspect care a stârnit reacții puternice în spațiul public.