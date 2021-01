Liniile Nazca din Peru. Se pare ca s-a descoperit secretul lor si ca nu au legatura cu extraterestri antici

Un nou studiu arheologic sustine ca a descoperit adevăratul scop al enigmaticelor geoglife peruviene. Situate pe un platou arid îndepărtat din sudul Perului, liniile Nazca sunt o serie de modele artistice spectaculoase, inclusiv imagini de păianjeni, maimuțe, colibri, pești și șopârle, care au fost gravate pe deșert în urmă cu aproximativ 2.000 de ani.

Desenele au fost realizate prin îndepărtarea pietricelelor de culoare roșie din deșert, pentru a dezvălui pământul alb prăfuit de dedesubt. Unele dintre desene sunt uriașe și măsoară până la 200 de metri. De ce oamenii antici care au trăit odinioară în regiune au creat aceste geoglife rămâne neclar (mai ales că desenele pot fi văzute doar de sus), dar acum o echipă de arheologi condusă de inginerul spaniol Carlos Hermida consideră că a găsit în cele din urmă răspunsul.

Liniile Nazca, susțin arheologii spanioli, reprezenta un sistem complex de irigații conceput pentru a aduce apa în câmpii. El ar fi fost conceput in forma de animale sau de obiecte de cult. "Nu numai că am dezvăluit misterul cu numeroase dovezi concludente, dar am descoperit și un sistem care poate salva milioane de vieți în întreaga lume", a spus Hermida.

Descoperirile echipei vor fi prezentate oficial în luna februarie 2021. "Dezvăluirea acestui studiu ne va conduce să înțelegem faimoasele linii Nazca ca un sistem complex de gestionare a apei pentru irigarea vastelor extinderi ale deșertului, care a avut ca obiectiv controlul acestuia", se arată în comunicatul oficial. Cu toate acestea, alti cecetatori nu par sa-i dea dreptate lui Hermida, ci sustin ca acele desene au legatura clara cu civilizatiile din spatiu, cu acei extraterestri din antichitate care au venit pe Tarra acum mii de ani.