Liviu Dragnea a dat in judecata Inspectia Judiciara

Fostul presedinte PSD, Liviu Dragnea, care executa in prezent o pedeapsa de 3 ani si 6 luni la Penitenciarul Rahova dupa condamnarea din dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman, a dat in judecata Inspectia Judiciara la Curtea de Apel Bucuresti. Liviu Dragnea cere magistratilor Curtii de Apel Bucuresti anularea unei rezolutii a Inspectiei Judiciare. Plangerea sa se indreapta impotriva procurorilor DNA care l-au cercetat.

Surse judiciare au declarat ca este vorba despre o rezolutie a Inspectiei Judiciare prin care a fost clasata o plangere depusa de fostul presedinte PSD ce vizeaza activitatea procurorului DNA Alexandra Lancranjan. Inspectorii care au analizat plangerea lui Liviu Dragnea au ajuns la concluzia ca nu exista indicii privind savarsirea unei abateri disciplinare, prin urmare a fost data solutia de clasare, contestata acum de fostul lider PSD. Solicitarea lui Liviu Dragnea a fost inregistrata luni la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, nefiind alocat inca un termen de judecata.

Fostul presedinte al Partidului Social Democrat executa in prezent, la Penitenciarul Rahova, o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisa in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. A fost a doua condamnare definitiva primita de Liviu Dragnea, dupa cea din dosarul Referendumului. Actualmente, fostul presedinte PSD este cercetat de DNA in dosarul „Tel Drum", fiind acuzat de constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte. Faptele ar fi fost comise in perioada in care Liviu Dragnea era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.