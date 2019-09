Lovitura pentru mafia permiselor din Giurgiu! Descinderi de ultima ora

Mafia permiselor facea legea in Giurgiu, la fel ca in celebrul caz din Arges! Pentru 500 de euro, politistii dadeau carnetul de sofer inclusiv celor care erau analfabeti. Seful serviciului de permise auto, cinci ofiteri si sapte instructori din Giurgiu au fost saltati de procurori si audiati intreaga noapte pentru de luare de mita.

Acestia au fost adusi aseara la audieri la sediul DNA din Capitala dupa ce, ieri, au fost prinsi in flagrant cand ar fi ajutat mai multi cursanti sa treaca proba scrisa pentru permisul de soferi. Din primele informatii se pare ca la acestia s-ar fi gasit si banii pe care i-au primit pentru examenul de ieri, mai exact 500 de euro. Perchezitiile au continuat si acasa la cei 13 suspecti. Se pare ca acestia ar fi avut aceasta practica de mai mult timp si i-ar fi ajutat in special pe cei de etnie roma, care nu stiau foarte multa carte. Informatii indica faptul ca monitorizarea activitatii angajatilor giurgiuveni a inceput in urma cu sapte luni.