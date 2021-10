S-a spus ca in Estul Europei, populatia nu este civilizata, e inapoiata si de aceea refuza vaccinarea. O explicatie este data de sociologi pe baza religiei. In aceste tari exista o puternica influenta a Bisericii Ortodoxe, populatia este in majoritate crestin ortodox practicanta, cu o medie de 80%, spre deosebire de Europa Occidentala unde procentul de credinciosi a scazut in anumite tari si sub 50% din populatie. Iata mai jos o interesanta statistica in acest sens, pe care fiecare o interpreteaza cum doreste:

Rusia (100 de milioane de crestini ortodocsi - 77% din populatie) 31,3% vaccinata (cu schema completa);

Romania (19 milioane de ortodocsi - 82% din populatie) 28,7% vaccinata;

Grecia (10 milioane de ortodocsi - 95% din populatie) 58,4% vaccinata;

Ucraina (35 de milioane ortodocsi - 70% din populatie) 14,1% vaccinata;

Bulgaria (6 milioane de ortodocsi - 88% din populatie) 19,3% vaccinata;

Belarus (6,5 milioane de ortodocsi - 70% din populatie) 17,3% vaccinata;

Georgia (3 milioane de ortodocsi - 84% din populatie) 23,7% vaccinata;

Macedonia de Nord (1,5 milioane de ortodocsi - 65% din populatie) 35,9% vaccinata;

Republica Moldova (2,5 milioane de ortodocsi - 93% din populatie) 30,2% vaccinata;

Cipru (1 milion de ortodocsi- 89% din populatie) 46,6% vaccinata;

Muntenegru (0,5 milioane de ortodocsi - 75% din populatie) 36,2% vaccinata;

O minoritate ortodoxă semnificativă există în Bosnia-Herţegovina (31%), Letonia (18%), Estonia (14%), Albania (7%), Lituania şi Croaţia (câte 4%), Slovenia şi Germania (câte 2%). Populatia totala crestin-ortodoxa din aceste tari e aprooximata la 1 milion, dintre care, facand o medie pe tari ar fi o medie de 28,5% de vaccinati.

Suma de populatii majore crestin ortodoxe in lume e aproximata undeva la 186 de milioane de persoane. Restul pana la 192 de milioane cat apreciaza pe plan mondial de catre Biserica Ortodoxa de la Constantinopole sunt pe alte continente in afara Europei. Media ponderata de vaccinare cu schema completa pentru cele 186 de milioane din Europa este de 30,8%. Adica o rata de vaccinare evident mai mica decat media Europei Occidentale care este de peste 75% si mai mica de jumatate din media crestinilor catolici si din alte culte din Europa, care este aproximata la 66,3%.

O explicatie ar fi ca foarte multe din statele ortodoxe au o populatie mare ca pondere de crestini ortodocsi, au facut parte din blocul răsaritean european, tarile comuniste din Europa de Est, unde Biserca si reprezentantii au o puternica influenta, numarul crestinilor ortodocsi practicanti fiind foarte mare. Biserica Ortodoxa, multicefala, nu agreaza nicio tehnologie "apocaliptica" precum cardurile, cipurile etc., iata ca nici vaccinurile dupa noua tehnologie, cu atat mai mult "certificatul verde" considerat a fi extrem de discriminatoriu de catre preotii care slujesc in bisericile ortodoxe. Cu toate acestea, Bisericile Ortodoxe nu sunt impotriva vaccinarii in general cu vaccinurile clasice (cata vreme nu implica avorturi sau celule obtinute de la foetuși), nu se opune nici formelor de tratament clasic.