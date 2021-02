Marea teapa a vacantelor false de Revelion in zone de lux ale Romaniei. Peste 25 de pagubiti identificati de Politie pana acum

IPJ Cluj face cercetari dupa ce mai multe persoane au fost determinate sa achite avansuri pentru inchirierea unor cabane in diverse zone turistice de Revelion, fara a beneficia vreodata de serviciile platite.

Pana in prezent, in acest dosar au fost arestate trei persoane, au fost facute noua perchezitii, inclusiv in Bucuresti, fiind identificati 29 de pagubiti. Politistii fac apel la toti cei care au fost pagubiti in perioada septembrie-decembrie 2020, sub pretextul inchirierii unor cabane la munte, in judetele Cluj, Alba, Hunedoara si Prahova, sa depuna sesizari, existand indiciu ca prejudiciul ar putea fi de peste 100.000 de lei. "In cursul lunii decembrie 2020, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigatii Criminale au demarat din oficiu ample activitati investigative, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, falsuri privind identitatea si uz de fals.

In fapt, cu ajutorul unor anunturi online, banuitii induceau in eroare persoanele prin oferirea spre inchiriere a unor cabane presupuse a fi situate in diverse zone turistice ale tarii (comuna Gilau, judetul Cluj, comuna Horea, judetul Alba, comuna Paraieni, judetul Hunedoara, comuna Breaza, judetul Prahova) solicitand sume de bani cuprinse intre 2.000 si 3.000 de lei, cu titlu de avans, fara ca serviciile respective sa fie onorate.", anunta IPJ Cluj. Din informatiile rezultate pana in prezent, prejudiciul stabilit este de aproximativ 41.000 de lei, insa in cauza exista indicii ca valoarea acestuia ar putea fi de peste 100.000 de lei.

Pentru documentarea intregii activiati infractionale, cercetarile au fost extinse, fiind puse in executare 9 mandate de perchezitie domiciliara in mai multe localitati din tara, respectiv in municipiul Bucuresti, in judetele Arges si Valcea, fiind ridicate bunuri susceptibile de a face obiectul activitatii infractionale. Trei persoane banuite de savarsirea infractiunilor au fost retinute pentru 24 de ore, iar ulterior arestate preventiv. Au fost identificate 29 de persoane vatamate, insa pana in prezent nu a fost stabilit cu exactivitate numarul acestora.

"Persoanele care au fost victimele infractiunilor cercetate in cadrul dosarului penal (persoane care au fost pagubite in perioada septembrie-decembrie 2020, sub pretextul inchirierii unor cabane la munte in perioada Revelionului, in judetele Cluj, Alba, Hunedoara si Prahova) si care nu au sesizat pana in prezent organele de politie, sunt rugate sa se adreseze Politiei municipiului Cluj-Napoca!", fac apel politistii. Cercetarile se desfasoara sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca.