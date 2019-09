Mario Iorgulescu era băut si pozitiv la cocaina când a produs accidentul în care a murit un tânar de 25 de ani. Ce alcoolemie avea fiul șefului LPF

Mario Iorgulescu, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), era băut în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când a produs accidentul rutier în care a murit un tânăr de 25 de ani. In plus, acesta a iesit pozitiv la testul pentru cocaina, dupa probele de sange recoltate.

Conform celor două probe recoltate după accident, acesta avea 0,80 g/l alcool pur în sânge. Astfel, el va fi acuzat si de conducere sub influența băuturilor alcoolice. Fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. El are deja deschis pe numele său un dosar penal pentru ucidere din culpă. In plus, testele pentru substante halucinogene a iesit si el pozitiv. Fiul sefului LPF a consumat cocaina in acea noapte.

Marți, un reprezentant al Spitalului Elias a declarat Mediafax că starea lui Mario Iorgulescu s-a agravat, medicii intensificând măsurile de suport a funcțiilor vitale. Medicii au precizat că întregul complex lezionar continuă să prezinte un potențial evolutiv foarte grav, inclusiv cu risc vital.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare din culpă, Iorgulescu rămânând fără permisul de conducere. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, care se deplasa duminică dimineață cu un autoturism marca Aston Martin pe Șoseaua Chitilei dinspre Centura Capitalei către Pod Constanța, a pierdut controlul asupra volanului, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un alt autovehicul condus de un bărbat tot în vârstă de 24 ani, care a murit pe loc.

În 2016, Mario Iorgulescu a fost arestat preventiv 30 de zile, după ce a fost acuzat că, împreună cu câţiva cunoscuţi, ar fi torturat un bărbat pentru ca acesta să-și retragă plângerea depusă în cadrul unui dosar penal. Cazul a fost trimis în judecată, dar magistrații Judecătoriei Sector 3 București au decis să-l achite pe fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).