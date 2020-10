Medicul Radu Tincu: "Acest 3 la mie s-a depasit demult. Trebuie luate decizii nepopulare"

Doctorul Radu Tincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a declarat marti, 13 octombrie 2020, ca decidentii politici ar trebui sa uite ca este an electoral si sa ia masuri nepopulare in lupta cu epidemia de coronavirus.

El este de parere ca rata de infectare din Bucuresti declarata initial de INSP, de 3 la mie, s-a depasit demult. Medicul a insistat ca activitatile care nu sunt esentiale ar trebui supuse restrictiilor, iar oamenii sa poarte masti de protectie si sa evite pe cat posibil deplasarile inutile. Intr-un interviu acordat B1TV, Tincu a avertizat in mod special asupra situatiei din Bucuresti. Acesta a mai afirmat ca daca viitoare masuri de restrictie nu vor fi adoptate in timp util si nu vor fi respectate de populatie, vom ajunge intr-un punct critic in care vom avea carantinare, fie ca ne convine, fie ca nu. Altfel, vom vedea oameni murind cu zile in fata spitalelor.

Referitor la situatia privind datele contradictorii privind rata de infectare pentru Capitala, remise marti de autoritati, Radu Tincu este de parere ca rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Bucuresti a depasit demult 3 la mia de locuitori: "Eu cred ca acest 3 la mie s-a depasit demult. Era doar o problema de confirmare si trebuia doar sa avem ceva mai multe date si mai multe teste ca sa ne dam seama de acest lucru". "Dar nu trebuie sa privim aceste cifre dezumanizate. In spatele acestor cifre sunt oameni care se imbolnavesc, care au nevoie de spitalizare, care ajung in Terapie Intensiva si sunt oameni care mor.

Daca ne uitam la ce s-a intamplat in ultima saptamana in Bucuresti, sunt 9.500 de pacienti care s-au imbolnavit. Acesti pacienti trebuia sa fie evaluati de catre medici. O parte au fost internati, iar unii vor dezvolta in zilele urmatoare simptome si semne severe de boala, care ii vor duce la Terapie Intensiva". Radu Tincu insista ca trebuie luate decizii, chiar daca nepopulare, ca sistemul de sanatate sa nu intre in colaps.

"Cred ca asa trebuie sa privind lucrurile in momentul in care ne uitam la aceste cifre si sa intelegem ca va trebui sa luam deciziile cele mai bune, chiar daca ele sunt nepopulare si sunt intr-un an electoral, in care mai avem o runda de alegeri, in luna decembrie. Dar aceste decizii trebuie luate in timp util, ca daca vor fi luate tardiv, cel mai probabil vor produce efecte foarte greoaie si de foarte multe ori, cum s-a intamplat in toata Europa in aceasta pandemie, atunci cand au intarziat aceste decizii, sistemele de sanatate au fost ingenunchiate, iar oamenii au murit fara a mai putea fi tratati".

Referitor la carantinarea Bucurestiului, medicul a spus ca aceasta masura ar trebui luata abia dupa ce alte decizii au fost epuizate. Radu Tincu a mai sustinut ca deciziile si declaratiile contradictorii de la nivel central sunt periculoase pentru ca sporesc gradul de dezorientare si neincrederea populatie in hotararile responsabililor.

Institutul National de Sanatate Publica a anuntat marti dimineata ca rata de infectare cu coronavirus in Bucuresti a depasit 3 la mia de locuitori, asta insemnand, printre altele, ca toate scolile ar trebui sa intre in scenariul rosu de predare. Grupul de Comunicare Strategica, insa, a anuntat o rata de infectare de 2,69 la mie. Prefectul Bucurestiului a transmis ulterior ca INSP a publicat rata de peste 3 dintr-o eroare. Ulterior, INSP a revenit cu un nou comunicat cu o cifra mai mica.