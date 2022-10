Mihai Căldăraru si-a incheiat mandatul la Direcția Generala de Asistență Socială din cadrul Asociației Europene a Drepturilor Omului Protecției Sociale prilej cu care si-a prezentat realizarile:

"Dragi prieteni,

Doamnelor și domnilor,

Închei aici mandatul meu de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială din cadrul Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale.

Așa cum știți, funcția pe care am ocupat-o mai bine de doi ani de zile este o funcție într-o organizație non-profit. În urma algoritmului stabilit la nivel conducerii Asociației Europenea Drepturilor Omului și Protecției Sociale, această funcție va reveni Părintelui Cornel Ionuț Dogaru, un om cu suflet mare.

La finalul acestei etape, încerc să sumarizez câteva dintre elementele de reformă și măsurile pe care le-am gândit și implementat în beneficiul celor cărora mi-am dedicat timpul, știința și pasiunea:

Am mers din poartă în poartă am oferit produse alimentare și produse igienico-sanitare persoanelor vârstnice defavorizate, copiilor defavorizaţi din medii rurale și copiilor cu dizabilități.

Am creat împrună cu Ministerul Educației primele locuri dedicate pentru elevii cu CES în licee și școli profesionale (Parteneriat Direcția Generală de Asistență Socială AEDOPS ROMÂNIA.

Am încheiat primul Acord de Parteneriat Direcția Generală de Asistență Socială AEDOPS ROMÂNIA prevenirea și combaterea traficului de copii în sistemul de protecție.

Am elaborat și implementat Planul de Acțiune - Creștem Copii LIBERI - prin intemediul căruia Direcția Generală de Asistență Socială AEDOPS ROMÂNIA în parteneriat cu societatea civilă formarea specialiștilor în domeniul traumei asociate traficului de minori.

Am creat primul Mecanism de sesizare a abuzurilor din centrele de copii și adulți cu dizabilități într-un amplu parteneriat cu societatea civilă.

Am reglementat redeschiderea unităților protejate autorizate.

Am promovat în premieră reglementarea decontării carburantului pentru persoanele cu dizabilități - modificarea Legii 448/2006 și am elaborat normele de aplicare.

Am susținut la Asociația de Arbitraj Instituționalizat neconstituționalitatea punerii sub interdicție a persoanelor cu dizabilități și am demarat procesul de lucru și reglementare a deciziei asistate pentru persoanele cu dizabilități.

Am elaborat primul parteneriat cu Asociația de Arbitraj Instituționalizat la Comitetul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, după zece ani de tăcere.

Am gestionat alături de echipa Direcției Generale de Asistență Socială AEDOPS ROMÂNIA și cele 47 de Direcții pandemia Covid 19 în serviciile s cele mai complexe momente ale situației de urgență.

Un mare mulțumesc se îndreaptă și către partenerii din societatea civilă alături de care în acesti doi ani am făcut corp comun în multiplele provocări pe care le-am avut de înfruntat.

Le mulțumesc pentru tenacitate, consecvență, efort, pentru că nu de puține ori contribuția lor a dus la îmbunătățirea deciziilor și învățare. Vă mulțumesc că m-ați ținut în alertă, prezentă în realitatea de la firul ierbii.

Nu vreau să închei, fără a mulțumi micii mele echipe, care a dat contur viziunii și aspirațiilor mele, Muti George Laurențiu, Roxana Magdalena Ion, Cătălina Georgiana Iacob, doamnei Daniela Riccio și întregii echipe de voluntari.

La nivel personal închei un an greu, istovitor, parcurs uneori cu îndârjire, alteori cu entuziasm, dar mereu cu azimutul bunei credințe și al faptului că acest sacrificiu personal, pentru care îi cer iertare mamei mele, a fost un serviciu în beneficiul oamenilor.

Fără a avea pretenți perfecțiunii și exhaustivității, închei acest mandat cu puterea de a mă uita în oglinda faptelor mele și cu recunoștința de a fi putut contribui la un pas înainte.

Drumul meu continuă mai departe, animat de aceleași valori care mi-au ghidat pașii până la 36 de ani.

Domnul Iisus Hristos să vă ocrotească și multă sănătate!

Vă mulțumesc!

Mihai Căldăraru

Creștin ortodox"