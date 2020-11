Mihail Vlasov a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare. Fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie este la al treilea dosar de coruptie

Fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei a fost condamnat definitiv marti, 3 noiembrie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura privata.

DNA sustine ca, in perioada 2008 - 2014, Mihail Vlasov, abuzand de functia de presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a intreprins demersuri pentru obtinerea unor foloase materiale personale si pentru persoane din anturajul sau, in detrimentul institutiei pe care o reprezenta.

In acelasi dosar a fost judecata fiica lui Vlasov, Ingrid, pentru complicitate la delapidare in forma continuata, dar si Suciu Mariana Rodica, la data faptelor director general la ROMEXPO S.A. pentru delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Instanta a dispus incetarea procesului penal fata de Ingrid Vlsov pe motiv ca fapta acesteia este prescrisa.

Celelate decizii definitive ale hotararii ICCJ:

Rodica Luiza Grigorescu (secretar general CCIR) - 2 ani si 10 luni inchisoare cu suspendare, Mariana Rodica Suciu (director general la SC Romexpo SA) - 3 ani si 4 luni inchisoare cu suspendare, Nicolai Zdrobici - 2 ani si 3 luni inchisoare cu suspendare. La instanta de fond, pedepsele aplicate acestora au fost cu executare.

Pe latura civila, instanta a dispus ca Mihail Vlasov sa plateasca 53.823.942 lei daune materiale catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei, din care 48.301.870 lei singur, iar 5.522.071 lei in solidar cu ceilalti inculpati. De asemenea, Mihail Vlasov trebuie sa plateasca 6.086.741 lei daune materiale catre partea civila Romexpo SA, in solidar cu ceilalti inculpati.

Potrivit DNA, "in perioada 2008-2014, inculpatul Vlasov Mihail, in calitate de presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei - C.C.I.R., abuzand de functia detinuta si de influenta dobandita in aceasta calitate, a intreprins demersuri pentru obtinerea unor foloase materiale personale si pentru persoane din anturajul sau, in detrimentul institutiei pe care o reprezenta. Astfel, a adus grave prejudicii atat Camerei de Comert si Industrie a Romaniei cat si S.C. Romexpo S.A. la care C.C.I.R. este actionar majoritar".

Potrivit procurorilor, prejudiciul total cauzat bugetului C.C.I.R. este estimat la 54.342.145, 20 lei, iar prejudiciul total cauzat bugetului S.C. Romexpo S.A. la 6.086.741,44 lei.

Fostul presedinte al Camerei de Comert a Romaniei Mihail Vlasov are deja doua condamnari - una de cinci ani, iar cea de-a doua de doi ani de inchisoare. In urma contopirii celor doua pedepse, magistratii Curtii de Apel Iasi au decis ca Vlasov avea de executat 5 ani si 8 luni de inchisoare.

El a fost condamnat prima data, in iunie 2015, de Inalta Cure de Casatie si Justitie intr-un dosar de trafic de influenta, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 200.000 de euro de la un om de afaceri caruia i-ar fi promis la schimb ca isi va folosi influenta pentru a-i determina pe arbitrii de la Curtea de Arbitraj Comercial International sa pronunte o hotarare favorabila acestuia.

In noiembrie 2016, Mihail Vlasov a fost condamnat intr-un al doilea dosar, la doi ani de detentie, fiind acuzat de procurii DNA ca, in februarie 2013, in calitate de presedinte al Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, i-a cerut unui deputat "sa ii sustina interesele", prin promovarea unui proiect de act normativ intitulat "Lege privind registratorii comerciali si activitatea de inregistrare in registrul comertului".

In noiembrie 2017 el a fost eliberat conditionat, dupa ce a ispasit mai putin de doi ani din pedeapsa.