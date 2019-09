Ministerul de Externe, precizari despre cei doi romani impuscati in Belgia

Ministerul de Externe a transmis astazi ca trupurile neinsufletite ale celor doi romani impuscati mortal in Belgia urmeaza sa fie repatriate. Institutia precizeaza ca ancheta este in continuare in curs de desfasurare.

„Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atentie cazul celor doi cetateni romani care au decedat in orasul Forchies-la-Marche, Regatul Belgiei si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru informatii suplimentare referitoare la identitatea victimelor si circumstantele producerii incidentului. Potrivit datelor obtinute de la autoritatile locale, cei doi cetateni romani erau rezidenti pe teritoriul Regatului Belgiei. Precizam ca autoritatile locale au decis eliberarea trupurilor neinsufletite in vederea repatrierii, insa ancheta este, in continuare, in curs de desfasurare ", a transmis MAE.

Institutia precizeaza ca „reprezentantii ambasadei au mentinut contactul cu membrii de familie ai cetatenilor romani si le-au acordat sprijin in vederea indeplinirii formalitatilor de repatriere, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare si a certificatului de deces". Totodata, MAE transmite ca Ambasada Romaniei la Bruxelles monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine legatura cu autoritatile locale, acordand asistenta consulara, in limita competentelor legale. Cadavrele a doi romani au fost descoperite vineri dimineata in zona Forchies-la-Marche din Belgia, au anuntat autoritatile, precizand ca victimele au fost impuscate in cap, informeaza postul RTL.

Fiica uneia dintre victime a alertat politia in legatura cu dispartia celor doi, care s-au dus la pescuit la un iaz din zona Forchies-la-Marche. Masina cu care au plecat cei doi a fost descoperita parcata in apropierea iazului, unde ulterior au fost gasite cele doua cadavre. Politia federala a deschis o ancheta in acest caz. O autopsie urmeaza sa fie efectuata pentru a stabili circumstantele in care s-au produs crimele. Ancheta va stabili daca crimele au fost planificate ori a fost vorba de un incident neprevazut, a afirmat procurorul belgian Vincent Fiasse. Potrivit jurnalistei Aurélie Henneton, zona unde au fost descoperite cadavrele este destul de izolata, se afla la departare de aproximativ un kilometru de drumul public. Victimele, in varsta de 45 si 48 de ani, nu erau cunoscute autoritatilor judiciare.