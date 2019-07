Ministrul de Interne, Nicolae Moga, și-a anunțat demisia

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, și-a anunțat, marți, demisia din funcția. Decizia a venit după cazul crimelor de la Caracal, unde lentoarea cu care au acționat autoritățile au dus la moartea a cel puțin două fete.

Nicolae Moga a ocupat funcția de ministru de Interne timp de doar 6 zile. Moga a motivat decizia prin faptul ca imaginea institutiei pe care o conducea a fost murdarita dupa crimade la Caracal. Fostul ministru a fost prezent la Caracal in timpul anchetei si a constatat ca nu exoista colaborare optima intre politisti si procurori si ca vina se arunca de la o institutie la alta, MAI avand de suferit in urma acestui scandal. Moga a mai afirmat ca in timpul cat a fost ministru a ordonat controale la toate nivelurile.