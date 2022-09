Mircea Toma, membru CNA: „Dacă nu amendăm Gold FM acum, atunci discredităm toate amenzile pe care le-am dat!"

Gold FM a fost amendat astăzi cu 5.000 de lei, pe o speță care datează din luna mai. Speța - Covid. Vă fac o scurtă relatare de la fața locului, pentru a înțelege mai bine în ce mod statul român este prizonierul marilor corporații, în cazul de față a Big Pharma. Și cum, pe cale de consecință, și noi suntem prizonieri, scrie Andrei Gușă pe solidnews.ro.

Așadar, în emisiunea cu pricina - Ce-i în Gușă și-n căpușă -, Bogdan Comaroni a prezentat statisticile statelor vizavi de cazurile Covid - vaccinați/nevaccinați vs. cazuri de spitalizare/forme grave/deces etc. Statistici, atenție, oficiale. (link AICI) Iar în toate aceste statistici, nevaccinații stăteau (mult) mai bine. Acum, sigur, pot fi n motive pentru care este așa. Spre exemplu, poate că cei care s-au vaccinat suferă de comorbidități, sunt bătrâni, vulnerabili, etc. Dar nu acesta era subiectul. Era vorba de o simplă corelație între vaccin și cazuri grave. Corelație, și nu regresie. Surse oficiale.

În fine, Bogdan Comaroni a prezentat aceste date, aducând, bineînțeles, comentariile sale pe marginea acestui subiect. Este imposibil să faci o emisiune dacă nu îți prezinți opiniile - ar fi o emisiune mută. Membrii CNA - de bun simț și cu un oarecare simț al răspunderii - s-au pus de acord asupra faptului că nu au fost probleme cu această emisiune, că pur și simplu Cozmin Gușă și invitatul său au realizat această emisiune cu scopul de a demonstra că au avut dreptate, că pozițiile lor anterioare asupra Covid 19 au fost corecte. „Că fac pe deștepții. Fapt care nu este frumos, dar este legal."

De acord, fac pe deștepții pentru că sunt deștepți. Dar și responsabili, neînduplecați, și cu imaginea unei Românii ideale pe care o poartă în suflet. Măcar atâta merită să facă, pentru că altminteri primesc doar cenzură, amenzi și stigmatizare socială. Dar nu chiar toți membri CNA au judecat cazul în bună credință.

Domnul Mircea Toma a avut cu totul altă abordare. A zis că „oameni au murit din cauza noastră, pentru că au fost descurajați să se vaccineze. Că e groaznic ce am făcut." Nu domnule Toma, este groaznică cenzura instaurată în lumea occidentală, care a interzis să se vorbească despre efectele adverse reale presupuse de vaccin. Cenzură care le-a răpit oamenilor dreptul să se vaccineze (sau nu) în cunoștință de cauză.

Ceilalți membri ai consiliului l-au apostrofat pe Toma, care intenționa să propună o amendă de ordinul zecilor de mii de lei. Pentru că ne-a acuzat, practic, de crimă. „Mircea, nu era campanie de vaccinare în mai." „Mircea, a declarat Biden că pandemia s-a terminat, vorbim degeaba." „Mircea, nu era vorba de un mesaj anti-vaccinare în fapt, ei vorbeau retroactiv." Salut poziția acestor membri, de bună credință.

Toma însă nu s-a înduplecat, și a propus o amendă de 10.000 lei. Atunci un alt membru a reacționat și a spus că „nu pot vota amenda pentru că nu este articol de lege pentru așa ceva" - legea nu fusese încălcată. La acest moment, trebuie să vă precizez faptul că Mircea Toma (susținut de USR) a fost de-a lungul acestui an un adevărat tartor - cenzura întruchipată. A propus marea majoritate a amenzilor (nu doar la Gold FM mă refer), a căutat nod în papură etc.

Așadar, atmosfera din sală era la acest punct ostilă domnului Toma. Atunci, Mircea Toma a venit cu argumentul ultim: „dacă nu dăm amendă acum, ne discredităm toate amenzile pe care le-am dat pe speța covid. Trebuie să dăm, măcar 5000 lei." Și așa a și făcut. Ce puteau face altceva?

P.S. Cătălin Ștefan Ion (a.k.a. Cheloo): „Dacă ai intrat în c...t, înoată sau mori." Cam asta cred ca a vrut să le spună și domnul Toma colegilor săi.

P.P.S. Țin să precizez că nu am nimic personal cu membri CNA, nici măcar cu domnul Toma. Reușesc să mă informez, în pofida cenzurii exercitate de aceștia. Cenzură care, bineînțeles, nu au instaurat-o de capul lor. Dumneavoastră, în schimb, ar trebui să aveți ceva cu acești domni. Dumneavoastră, cei care pierdeți mult mai mult timp să vă informați, pentru că informația adevărată a ajuns să fie bun de lux.

Mai mult, cei care ar trebui să fie supărați pe CNA și mai ales pe domnul Toma sunt cei dintre dumneavoastră care v-ați vaccinat fără să aveți cunoștință de efectele adverse, cei care ați stigmatizat cetățenii ruși nevinovați, cei care ați strigat cât va ținut gura pentru pedepsirea rușilor și acum v-ați trezit cu inflație de 15%. Și cu încălzirea globală transformată peste noapte într-o viitoare iarnă rece.

Poate vă treziți. Sau dacă vă place să vă pierdeți economiile, să vă zică guvernul la câte grade să stați în casă și cu cine să faceți duș, să mâncați pâine de greier în loc de cea de grâu, dacă vă plac aceste lucruri atunci nu vă treziți. Că de aia s-au luptat părinții și bunicii voștri în iarna lui 89. Dar pentru toți cei care stau și înghit această cenzură și aceste măsuri aberante, din comoditate și neimplicare, și în speranța unei vieți ușoare și fără probleme, vreau să vă zic vorba marelui actor de western John Wayne: „Viața e grea. Dacă ești prost, e și mai grea.", Conchide Andrei Gușă.