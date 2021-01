Mister total! 22.706 de doze de vaccin anti-COVID nu ies la numaratoare și responsabilii n-au explicatii

Valeriu Gheorghita a precizat marti, 26 ianuarie, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment Romania are un deficit de 117.000 de doze de vaccin. Din acest motiv, se amana cu 10 zile vaccinarea romanilor programati incepand din 28 ianuarie, in cazul in care nu au boli cronice si au mai putin de 65 de ani.

"Avem un deficit de 117.000 de doze, generat in mare parte pentru ca intr-o saptamana am receptionat cu 53% mai putine doze decat trebuia, adica cu peste 90.000 mai putin. Solutia noastra: incepand cu 28 ianuarie se reprogrameaza cu 10 zile toate persoanele care deservesc activitati esentiale, adica 35.000 de persoane", a explicat Gheorghita.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a adaugat ca 93.000 de doze, mai precis, nu au fost aduse la termenul convenit cu societatile producatoare. La acestea se mai adauga cele aproape 1.300 de doze care au fost irosite. "Avem un numar de doze irosite de 1.294 doze, ceea ce reprezinta 0,29% din totalul de doze distribuite, din motive care presupun abateri de la lantul de frig, cum stiti foarte bine ca au fost cateva situatii punctuale, deteriorarea flacoanelor, reconstituirea incorecta", a explicat coordonatorul centrului de vaccinare.

In schimb, autoritatile nu au putut explica unde ar fi 22.706 doze de vaccin care nu ies la numaratoare, din cele 117.000 lipsa invocate de Gheorghita. "Sunt persoane care s-au programat in limita locurilor disponibile si trebuiau sa fie vaccinate, sunt persoane din centrele medico-sociale care trebuiau sa fie vaccinate", a declarat Valeriu Gheorghita.

Nu se poate explica de ce autoritatile au vaccinat mai multe persoane decat erau programat, daca autoritatile stiau deja numarul de persoane cazat in centrele medico-sociale. Inclusiv Valeriu Gheorghita a afirmat la data de 3 ianuarie care este numarul acestora. "In Romania sunt circa 1.880 de centre medico-sociale si rezidentiale, iar numarul persoanelor din aceste centre este estimat la circa 40.000 de persoane", a spus atunci Valeriu Gheorghita.