Mituri alimentare, spulberate de doctorul Gheorghe Mencinicopschi

Majoritatea medicilor recomanda sa nu se consume alimente grase, cu grasimi de origine animala, pentru ne vom imbolnavi de boli cardiovasculare sau cerebrovasculare, dar este o tema falsa, pentru ca ceea ce ne imbolnaveste sunt zaharurile, carbohidratii rafinati, si nu grasimile de origine animala saturate, a declarat, profesor doctor Gheorghe Mencinicopschi.

"Majoritatea medicilor spun: "Nu mancati alimente grase cu grasimi de origine animala pentru ca acestea contin acizi grasi saturati si va veti imbolnavi de boli cardiovasculare sau cerebrovasculare". Este fals! Este o teorie care nu a fost niciodata verificata si inceputa de prin anii 1950. Cercetarile moderne au aratat ca, din contra, ceea ce te imbolnaveste sunt zaharurile, carbohidratii rafinati si nu grasimile de origine animala saturate, cum este grasimea din lapte - untul - , cum sunt branzeturile, slanina, grasimile din carnea grasa de pasare, porc, vita. Toate acestea s-au dovedit a fi chiar cardio-protectoare si cu un efect impotriva aparitiei bolilor cu degenerescenta, cum sunt Alzheimer sau Parkinson", a explicat specialistul.

Mencinicopschi a mentionat, totodata, ca un alt mit care trebuie demontat este legat de consumul a cel mult unul sau doua oua pe saptamana, in realitate studiile aratand, de fapt, altceva. "Astazi, adevarata stiinta a nutritiei arata ca mesele noastre trebuie sa fie foarte bogate in grasimi de origine animala. Este o dieta care astazi se cunoaste sub denumirea de dieta ketogenica, adica in care grasimile ar trebui sa fie de peste 50% din alimentele pe care le consumam. Dintre grasimile vegetale sunt recomandate uleiul de masline extravirgin, dar neaparat presat la rece, precum si uleiul de cocos, care are niste acizi grasi buni. La micul dejun, de exemplu, cel mai indicat a se manca sunt ouale, desi acestea sunt cumva intrate in dizgratie. Sunt foarte multi care spun sa nu se consume mai mult de un ou sau doua pe saptamana. Parerea mea este ca se pot manca si cinci oua pe zi, e adevarat in prima parte a zilei si pregatite sanatos - adica fierte sau prajite in grasime de porc sau in unt cu 99,7% grasime. S-au facut cercetari in Statele Unite in care un grup de voluntari de 10.000 de oameni au primit in fiecare zi 18 oua, iar dupa o jumatate de an nu au avut nicio problema. Ficatul gras si colesterolul alimentar nu au nicio legatura cu boala cardiovasculara si cu boala cerebovasculara. Problema sunt carbohidratii care in ficat se transforma in trigliceride si fac ficatul gras", a mentionat doctorul.