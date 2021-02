Moartea bebelusului inecat in cristelnita schimba regulile botezului. Copilul nu va mai fi scufundat daca parintii nu sunt de acord

Decesul bebelusului din Suceava, la cateva ore dupa slujba de botez, a dus la o analiza mai atenta a acestui ritual. Astfel, Arhiepiscopul Argesului si Muscelului recomanda ca preotii sa ceara informatii despre starea bebelusului, daca este nascut prematur sau are probleme de sanatate.

Printre altele, se recomanda ca introducerea copilului in apa sfintita sa fie facuta de un slujitor al Domnului cu experienta. "Arhiepiscopia Argesului si Muscelului a decis o serie de masuri noi privind desfasurarea tainei sfantului botez si potrivit dispozitiei Eparhiei Argesului, pentru a nu se confrunta cu situatii precum cazul de la Suceava, preotii sunt rugati sa respecte mai multe masuri si recomandari. Masurile au intrat in vigoare de luni 8 februarie. Indrumarile practice pe care le-am intocmit cu privire la randuiala Tainei Sfantului Botez au fost transmise parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului", a declarat IPS Calinic, arhiepiscopul Argesului si Muscelului.

Asada, preotii nou hirotoniti si de curand numiti vor solicita sprijinul unui preot cu experienta clericala, din cuprinsul protoieriei de care apartin, preot care impreuna cu preotul novice va oficia Taina Sfantului Botez. Preotul cu mai multa experienta va fi cel care va introduce copilul in apa sfintita din cristelnita. Niciun botez de prunc nu va putea fi oficiat fara asistenta unui preot cu experienta clericala. De asemenea, inainte de fiecare botez, preotul oficiant va solicita familiei bebelusului informatii despre starea de sanatate a pruncului, daca este nascut prematur, daca sufera de anumite boli sau sensibilitati care i-ar pune in pericol viata in timpul afundarii in cristelnita.

In cazul in care exista mentiuni in acest sens, preotul va scrie in registrul botezatilor, la capitolul mentiuni, aceste informatii. In cazul in care bebelusul este mai mic de 40 de zile sau are vreo suferinta, nu va fi scufundat cu totul in cristelnita. Nu se va scufunda copilul nici daca este agitat, plange ori pur si simplu parintii sai refuza acest lucru. In acest caz, pruncul va fi boteza tprin turnarea apei sfintite pe cap, din causul palmei preotului, mai precizeaza sursa citata. Masurile vin dupa ce, la inceputul lunii februarie, un bebelus de sase saptamani a murit dupa ce a fost botezat. Medicii i-au gasit lichid in plamani. Preotul care a oficiat ceremonia este cercetat pentru ucidere din culpa.