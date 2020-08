Momentul in care o motocicleta a Politiei Rutiere este spulberata de o masina. Soferita acuzata ca l-a lovit intentionat pe politist a fost retinuta

Politistii buzoieni au retinut-o, miercuri noapte, pe femeia de 32 de ani din Berca care a provocat accidentul rutier in urma caruia o motocicleta a Serviciului Rutier a ars complet, iar un agent de circulatie a fost ranit usor.

Politistul de 29 de ani de ani, venit la Buzau prin transfer de la Brigada Rutiera a Capitalei, fost coleg cu Bogdan Gigina, ar fi observat defectiuni la autoturismul Fiat condus de tanara pe strazile orasului si ar fi venit dupa ea cu intentia de a o opri. La iesirea din oras, pe Calea Eroilor, femeia ar fi schimbat brusc directia de mers, a acrosat motocicleta de politie pe care a proiectat-o intr-un taxi ce se deplasa pe sens opus. In urma impactului, motocicleta a luat foc iar politistul a fost aruncat pe asfalt cativa metri.

Potrivit reprezentantilor IPJ, soferita de 32 de ani a fost retinuta pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor sub forma ultrajului si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei. Ea a fost prinsa de alte echipaje de politie in afara orasului la aproximativ 10 kilometri de locul producerii evenimentului rutier. In urma anchetei oamenii legii au stabilit ca femeia ar fi efectuat manevra in mod intentionat pentru a scapa de cel care o urmarea. Tanara de 32 de ani si-a petrecut noaptea in arestul IPJ urmand ca in cursul zilei de joi politistii sa decida daca va fi prezentata instantei cu propunerea de arestare preventiva sau nu.