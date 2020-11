Monica Pop spune că nu se va vaccina împotriva COVID-19: "Majoritatea personalului medical nu vrea să se vaccineze"

Medicul Monica Pop susține că nu are încredere în eficienţa vaccinului anti-COVID şi spune că nu are de gând să se vaccineze, pe motivul că „a fost fabricat într-un timp foarte scurt". Mai mult, medicul susține că majoritatea cadrelor medicale nu doresc să se vaccineze împotriva coronavirusului din același timp.

"Sunt perfect de acord cu ceea ce spune domnul președinte, că vaccinarea este o problemă de securitate națională. Dar e vorba de vaccinuri care sunt testate în timp util și care știm sigur că nu vor da efecte nocive mai târziu", a declarat medicul oftamolog. Managerul Spitalui de Urgenţe Oftalmologice din Capitală a reiterat motivul pentru care va refuza vaccinarea și lipsa de încredere pe care o are în vaccin.

„Acesta este singurul motiv pentru care eu personal nu am atât de mare încredere, dar vom vedea ce se va întâmpla din acest punct de vedere. Obligatoriu nu poate fi, sub nicio formă. Nu au fost oblogatorii nici vaccinurile care au fost testate câte zece ani, cum nu o să fie obligatoriu acest vaccin. Să vă gândiți de ce, atâta lume medicală nu dorește să își facă acest vaccin. Marea majoritatea a personalului din sănătate nu dorește, exact pentru că, după părerea tuturor, timpul a fost prea scurt pentru a vedea dacă există efecte. Unul dintre efecte este amețeala, dacă nu greșesc. Nu mi-a plăcut lucrul acesta și aș fi vrut foarte mult să vedem cum arată un prospect. În prospect scrie și efecte averse și contraindicații. Aș vrea să știu aceste lucruri și aș vrea să le știe toată lumea.Nu mă voi vaccina. Nici în prima și nici în altă tranșă. Cel puțin, deocamdată!Vreau să văd ce ne aduce viitorul și cum va reacționa. Având în vedere că este făcut în atât de scurt timp, cred că au avut timp trei-patru luni pentru teste. Mi se pare foarte puțin și deocamdată și la patologia pe care o am", a mai spus Monica Pop.