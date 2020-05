Nelu Tataru anunta ca romanii vor avea o viata cvasi-normala abia de la sfarsitul lunii iulie sau inceputul lunii august

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, marti seara, ca romanii vor putea avea o viata "cvasi-normala" abia la finalul lunii iulie sau inceputul lunii august, fiind in continuare importanta pastrarea distantei fizice.

Tataru a precizat ca numarul de cazuri este in continua scadere, situatia din ultimele doua saptamani urmand a fi evaluata vineri. Tot atunci se vor stabili toate activitatile care se vor relua si conditiile in care se va face acest lucru. Nelu Tataru a declarat, marti seara, la B 1 TV ca, in ultima saptamana, a continuat scaderea numarului de noi imbolnaviri din cauza virusului SARS-Cov 2.

"Suntem intr-un moment in care, daca pastram acelasi trend, ne putem gandi de la 1 iunie la un al doilea set de relaxari. Avem cam o saptamana de cand suntem pe acea panta descendenta. (...) In urmatoarea perioada ne gandim ca acele spitale suport care nu mai au cazuri sa le redam patologiei non-Covid", a afirmat Nelu Tataru.

Ministrul Sanatatii a afirmat ca masurile de relaxare luate pana acum de catre autoritatile romane "au putut fi usor controlabile". "Asta nu inseamna ca am terminat cu precautia, precautia trebuie sa ramana", a mai afirmat Tataru, care a anuntat deschiderea teraselor din 1 iunie. Ministrul considera ca romanii ar putea avea "o viata cvasi-normala" la sfarsitul lunii iulie sau inceputul lunii august.

Intrebat cum anume vor fi deschise terasele, ministrul a precizat ca masura va fi luata la nivel national, cu pastrarea unei distante fizice de siguranta, iar clientii vor avea acces pe baza de rezervare. Nelu Tataru anunta, de asemenea, controale si afirma ca este nevoie de precautie la spatiile comune din unitatile de alimentatie publica, respectiv toaletele. In acest context, ministrul a spus ca recomanda administratorilor teraselor sa asigure dezinfectia dupa fiecare client.

"Organele de control vor fi acolo, fiindca ne asteptam ca la o masura de relaxare cum ar fi deschiderea teraselor sa avem si un impact asupra numarului de cazuri", mai sustine ministrul. Nelu Tataru a reiterat ideea redeschiderii plajelor la 15 iunie, "daca lucrurile merg normal". "Fiecare relaxare implica un risc de transmitere comunitara, noi trebuie sa fim pregatiti pentru a gestiona", a mai afirmat ministrul.