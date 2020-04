Nelu Tataru: Nu vorbim de o relaxare decat in momentul in care putem sa ne relaxam. In acest moment nu putem

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Suceava, ca nu se poate vorbi de relaxare decat in momentul in care aceasta se poate realiza, iar in acest moment tara noastra nu este in situatia sa se poata relaxa.

El a spus ca data de 15 mai, avansata pentru inceperea masurilor de relaxare, tine foarte mult si de evenimentele care se petrec pana atunci. Nelu Tataru a afirmat ca, daca romanii vor respecta restrictiile si in zilele de 1, 2 si 3 mai, atunci s-ar putea vorbi de o scadere a numarului de cazuri noi si de decese. "Daca vom respecta deciziile pe 1, 2 si 3 mai, sper sa putem vorbi de saptamana viitoare de o scadere a numarului de cazuri noi, o scadere a numarului de decese, o scadere a numarului de cazuri in terapie intensiva", a spus ministrul Sanatatii.

El a precizat ca stie ca rabdarea oamenilor este pe final si ca vin niste zile in care oamenii erau obisnuiti sa iasa la gratare, sa mearga la padure cu prietenii, dar ca spera ca anul viitor sarbatorile pascale si cele de 1 Mai sa fie facute alaturi de cei dragi. Ministrul Sanatatii a mai spus ca 15 mai, avansata ca data a relaxarii, tine mult de evenimentele care au loc pana atunci.

"In acest moment data de 15 mai, avansata ca data a relaxarii, tine foarte mult de evenimentele care se petrec pana in acel moment. Avem 1, 2 si 3 mai pe care trebuie sa-l trecem, lipsa distantarii sociale, o lipsa a autoizolarii inseamna o reluare a transmiterii in comunitate. (...) La ce restrictii avem de respectat, nu vorbim de o relaxare decat in momentul in care putem sa ne relaxam. In acest moment nu putem sa ne relaxam", a transmis Nelu Tataru.