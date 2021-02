Ninsoarea apocaliptica din Rusia ar putea dobori recordul din 1956. Moscova a fost ingropata sub 56 de centimetri de zapada!

O "ninsoare apocaliptica", potrivit meteorologilor rusi, a "ingropat" Moscova, sub un strat de zapada de 56 de centimetri, a paralizat traficul si a provocat intarzierea a zeci de zboruri, transmite EFE.

"In Moscova au cazut 56 de centimetri de zapada (...), ultima data cand a nins atat de mult in capitala rusa a fost in martie 2013", a declarat un purtator de cuvant al serviciilor meteorologice Fobos pentru agentia de presa RIA. Sursa citata a adaugat ca "este foarte posibil" ca in oras stratul de zapada sa ajunga la 60 de centimetri, doborand recordul inregistrat in 1956.

Totodata, in provincia Moscovei zapada acumulata ajunge deja la 71 de centimetri, potrivit expertului citat. In capitala rusa a inceput sa ninga abundent de vineri dupa-masa si, potrivit expertilor, va continua sa ninga sambata si duminica. Serviciile de transport moscovite au informat ca zeci de zboruri au fost anulate sau amanate, iar autoritatile s-au vazut nevoite sa vina in ajutorul a 100 de autoturisme si 387 de camioane blocate in zapada pe arterele din oras.