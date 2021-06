Noi temperaturi record în Canada: 49.5 grade Celsius. Au murit 67 de persoane in 24 de ore. Si coasta de vest a SUA se topeste de caldura!

Poliția din zona Vancouver a fost asaltată de apelurile de urgență, fiind raportate 130 de decese subite de vineri și până acum. În majoritatea cazurilor era vorba despre persoane în vârstă sau cu diverse afecțiuni medicale. Autoritățile au spus că valul de cădură este unul dintre factorii care au contribuit la decesul persoanelor respective.

Au murit din pricina caldurii 67 de persoane in ultimile 24 de ore, dupa cum au raportat autoritatile. Mercurul termometrului a urcat marți până la 49.5 grade Celsius în Lytton, o localitate situată la nord-est de Vancouver, pe fondul valului de căldură din ultimele zile. "La ora 16:20, staţia Lytton a înregistrat 49.5 grade, depăşind din nou recordurile zilnice şi istorice de temperatură, pentru a treia zi consecutiv", a scris pe Twitter "Environment and Climate Change Canada (ECC)". Recordul de temperatură înregistrat luni în această localitate a fost de 47.9 grade Celsius. Vancouver, metropola canadiană de pe coasta Pacificului, a înregistrat în ultimele zile temperaturi ce au depăşit constant 30 de grade Celsius, cu mult peste temperatură obişnuită pentru acest sezon, care nu depăşea 21 de grade Celsius.

Si pe coasta de vest a Satatelor Unite se inregistreaza temperaturi record, in jurl a 50 de grade Celsius, conducand la decesul mai multor persoane, in special cu afectiuni cronice cardiace. Autoritatile fac apel la populatie sa nu paraseasca locuintele decat in cazul cand este foarte urgent, iar prezenta la joburi este absolut necesara, iar acolo se va asigura aer conditionat, conditii de hidratare si dusuri.