Nu le mai ajung testele pe copii avortati de vii. Pfizer si Moderna fac experimente și pe cei sub 5 ani: Șefii planetei vor sa-i vaccineze pe absolut toți într-o demență totală!

Compania farmaceutică Pfizer va anunţa până la finalul acestui an informaţii despre "eficienţa" vaccinului anti-Covid în cazul copiilor cu vârste de până la 5 ani, potrivit CEO-ului Albert Bourla, informează nbcnews.com. Lui Bourla i s-a alăturat si Stéphane Bancel de la Moderna.

„Avem un studiu pe copii cu vârste de la 6 luni la 2 ani şi un altul pe copii cu vârste de la 2 la 5 ani", a declarat el. „Deci, până la finalul anului, începutul anului viitor, când vom avea datele, vom şti mai multe. Pe măsură ce varianta omicron a început să se răspândească la nivel global, există îngrijorări cu privire la riscurile la care sunt supuşi copiii."

Semnalul pentru aceasta nebunie a fost dat la o informare de presă, vineri, în Africa de Sud, unde această variantă a fost identificată iniţial, un "om de ştiinţă" a spus că medicii au remarcat creşterea numărului internărilor copiiilor cu vârste de până la 4 ani. Nimeni n-a verificat daca e adevarat, ca presa a preluat "informatia" si a rostogolit-o non-stop... Asa ca s-a ajuns la un consens si cu "compania rivală". CEO-ul Moderna, Stéphane Bancel, s-a alăturat lui Bourla într-un interviu la Edward M. Kennedy Institute, și a spus că şi compania lui testează vaccinul pe copii, însă nu a precizat când ar putea fi anunţate primele date.

Luna trecută, Moderna a anunţat că autorităţile americane întârzie decizia legat de administrarea vaccinului său la adolescenţii cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani deoarece studiază riscul apariţiei rare de inflamaţie cardiacă, miocardită, afecţiune ce a fost remarcată la un număr mic de bărbaţi tineri care au primit serul. „În cazul copiilor, e necesar să cobori foarte încet în vârstă... şi să începi cu o doză scăzută, apoi să creşti uşor nivelul dozei pentru a o găsi pe cea corectă", a spus el. „Aşadar, durează un pic mai mult pentru că siguranţa copiilor din acele studii este foarte importantă pentru noi".

Comentariile celor doi şefi vin în timp ce administraţia Joe Biden îndeamnă toţi americanii eligibili să primească doza booster a unui vaccin anti-Covid, în contextul apariţiei variantei omicron şi a răspândirii, în continuare mare, a variantei delta. Vaccinul dezvoltat de Pfizer a primit autorizaţie de a fi administrat persoanelor cu vârste de peste 5 ani, în timp ce serul Moderna a primit autorizaţie pentru a fi administrat adulţilor. Singurul grup care nu este eligibil în SUA să primească vaccinul este reprezentat de copiii cu vârste de până la 5 ani.

