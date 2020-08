O fata de 14 ani a fost umilita in plina zi in Pitesti: pusa in genunchi, scuipata, lovita si injurata

Politistii din Pitesti s-au sesizat marti, in cazul unor imagini difuzate online cu o adolescenta de 14 ani batjocorita si lovita de o alta minora pe motiv ca i-ar fi "deranjat" prietenii. In imagini se vede cum fata este pusa in genunchi, trantita de pe o banca, jignita si amenintata. Mai mult, cineva ii toarna in cap suc dintr-un bidon, sub privirile altor copii.

Scenele umilitoare s-ar fi petrecut in cartierul pitestean Craiovei, potrivit presei locale. Desi de fata sunt si alti pusti, nimeni nu intervine. In imagini se vede cum agresoarea se apropie de victima si o loveste in zona fetei. Fata se dezechilibreaza. Este injurata si scuipata si i se spune ca nu are ce sa mai caute in cartierul Trivale. Copila este apoi palmuita de agresoare care ii porunceste sa stea in genunchi si o scuipa. De pe margine, un adolescent comenteaza: "Ce-mi plac bataile astea. E mai agresiva decat noi". Umilintele la care este supusa victima nu se rezuma la aceste scene. Un alt episod, cu aceeasi victima, dar alta agresoare a fost filmat in zona centrala a Pitestiului si tot sub ochii altor adolescenti.

Agresoarea, aflata in spatele fetei, o trage puternic de par si o tranteste pe spate de pe banca. Minora este din nou obligata sa ingenuncheze.In timp ce o tine de par, agresoarea o intreaba: "Imi promiti ca nu mai faci?". Totul in hohotele asistentei. Imaginile socante ar fi fost filmate in urma cu aproximativ doua saptamani. Politia s-a autosesizat. "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti s-au sesizat in urma aparitiei in cursul serii a unor imagini privind o minora care este agresata in doua ipostaze diferite, iar in cauza a fost intocmit din oficiu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de loviri sau alte violente si amenintari. Verificarile continua pentru stabilirea identitatii tuturor celor implicati si luarea masurilor care se impun", a declarat Florin Popa, purtatorul de cuvant al IPJ Arges.