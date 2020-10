O fata impuscata in piept la 5 ani, fortata sa se intoarca la scoala desi este predispusa la COVID-19 din cauza ranilor

O adolescenta care a devenit cea mai tanara victima din Marea Britanie a atacurilor armate, a fost fortata sa se intoarca la scoala, in ciuda ranilor sale care o fac mai susceptibila la Covid-19.

Thusha Kamaleswaran, acum in varsta de 15 ani, avea doar cinci ani cand a fost impuscata in piept in Stockwell, sudul Londrei, in 2011. In urma incidentului, tanara a ramas paralizata de la piept in jos si mai predispusa la infectii respiratorii, scrie Daily Mail.

In ciuda faptului ca medicul a transmis scolii la care tanara invata ca plamanii sai nu functioneaza la capacitate "optima", parintii au fost nevoiti sa o trimita inapoi la Scoala Seven Kings din Ilford, Essex, dupa ce au fost amenintati cu o amenda. "Thusha s-a intors luni la scoala, dar se simte nesigura si nelinistita. Este cu adevarat nedrept dupa toate lucrurile prin care a trecut ", a declarat fratele ei, Thusan, in varsta de 21 de ani, pentru The Sunday Mirror.

Medicul de familie al tinerei a trimis o scrisoare catre scoala avertizand ca aceasta este "predispusa la infectii respiratorii" din cauza functiei pulmonare reduse. Cu toate acestea, seful departamentului de asistenta pastorala al Seven Kings, Dean Taylor, a declarat publicatiei ca scrisoarea catre scoala de la medic "nu a furnizat informatiile necesare".