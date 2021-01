O femeie de 72 de ani, din Vaslui, a scapat de un violator dupa ce l-a luat la un pahar de visinata. Agresorul si-a uitat chilotii la locul faptei

O femeie de 72 de ani din Duda, Vaslui, a fost la un pas de a fi violata de un barbat de 42 de ani, dar a reusit sa scape dupa ce l-a invitat la un pahar de visinata. Astfel, cand agresorul nu a fost atent, batrana a fugit spre casa unor vecini. Ramas in pielea goala, singur, barbatul a fugit si el, dar si-a uitat chilotii la locul faptei.

Barbatul a intrat peste batrana in casa, purtand o masca de protectie neagra, care ii acoperea aproape toata fata. Si-a dat un nume fals si i-a spus direct femeii ca vrea sa intretina relatii sexuale cu ea si ca o place si o urmareste de un an, potrivit vremeanoua.ro. Batrana a incercat sa il momeasca cu bani, dar fara folos. Atunci i-a propus sa bea intai un pahar cu visinata amandoi, ceea ce barbatul a acceptat. Intr-un moment de neatentie, a fugit la vecini, de unde a sunat la politie, astfel ca el nu a avut decat sa plece in graba, dar si-a uitat chilotii.

A fost identificat in decurs de 48 de ore si s-a admis arestarea preventiva pentru 30 de zile a acestuia. Este vorba despre un barbat din sat, dar care nu sta permanent acolo. "In acest caz sesizarea s-a facut in noaptea de 6 spre 7 ianuarie, de catre o femeie de 72 de ani, din comun Duda Epureni. Aceasta a spus ca, in cursul noptii, in locuinta sa a patruns un individ mascat, cu intentia de a o viola. Intr-un moment de neatentie al agresorului, femeia a spus ca a reusit sa fuga la niste vecini, de unde a sunat la 112, dupa ajutor. Pe data de 8 ianuarie a fost identificat prezumtivul autor, in varsta de 42 de ani, din aceeasi localitate. Acesta a fost retinut, sub aspectul savarsirii infractiunilor de violare de domiciliu si tentativa de viol", au transmis autoritatile.