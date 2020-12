O mare belea inainte de Ignat! 409 focare de pesta porcina africana in 32 de judete

Romania inregistreaza 409 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 32 de judete, din care patru in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

Numarul focarelor active este in scadere fata de raportarea autoritatii din 6 noiembrie, cand au fost consemnate 441 de focare. Cele mai multe focare sunt in judetele Teleorman, respectiv 70, Gorj - 38, Arad - 36, Iasi - 26, cate 22 in Alba si Dolj, Satu Mare -21, iar in Bihor, Ialomita si Maramures cate 20. In cursul anului 2020, au fost ucise un numar total de 194.211 porcine, din care: 181.265 de porcine in exploatatii comerciale profesionale, 743 de porcine in exloatatii de tip A si 12.203 de porcine in exploatatiile nonprofesionale.

Potrivit sursei citate, valoarea totala a despagubirilor acordate pentru proprietarii a caror animale au fost afectate de virusul pestei porcine africane, pana la aceasta data, este in suma de 204,1 milioane lei. De la prima semnalare a prezentei virusului PPA in Romania, pe data de 31 iulie si pana in prezent, au fost diagnosticate 4.181 de cazuri la mistret. In conformitate cu prevederile europene, cazurile la mistret se sting dupa cel putin 2 ani de la aparitia lor.