Un autoturism a explodat joi dupa-amiaza, 24 iunie, langa o benzinarie din sectorul 6 al Capitalei. Doua persoane se aflau in masina, una dintre ele aflandu-se in stare foarte grava.

Explozia nu a provocat un incendiu. Cu toate acestea, pompierii s-au prezentat in zona respectiva pentru a se asigura ca este inlaturat orice pericol. "Explozie produsa la o butelie aflata intr-un autoturism care stationa, str. Brasov. In interior se aflau doi tineri cu varste de 26 si 27 ani. Unul dintre cei doi este in stare de inconstienta, in stop cardio respirator. Explozia nu a fost urmata de incendiu. Actioneaza doua autospeciale SMURD", anunta ISU Bucuresti. Celui de-al doilea tanar i se acord primul ajutor. Explozia ar fi fost cauzata de o butelie cu gaz aflata in portbagajul masinii respective, anunta Digi24.ro. Politistii urmeaza sa stabileasca cu exactitate cauza incidentului.

UPDATE: Unul dintre tinerii aflați în stare gravă după ce mașina în care se afla a explodat, joi, în Sectorul 6 al Capitalei, a murit. Celălalt a fost dus la Spitalul Universitar, conform Mediafax. Potrivit ISU București - Ilfov, tânărul care a fost găsit în stare de inconștiență în urma exploziei a decedat. Cel de al doilea a fost transportat la Spitalul Universitar în stare stabilă.