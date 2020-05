O noua campanie a Primariei Sectorului 1: ACTIONAM RESPONSABIL, IN ECHILIBRU CU NATURA!

In perspectiva zilei de 5 Iunie - Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator, fiecare dintre noi ar trebui sa devenim din ce in ce mai constienti de importanta protejarii mediului inconjurator si de promovarea unui mod de viata cat mai sanatos si responsabil, mai constienti ca actiunile noastre pot avea efecte grave si ireversibile asupra naturii. Distrugerea mediului inconjurator reprezinta practic distrugerea celei mai mari bogatii pe care o are omenirea: natura inconjuratoare.

Mediul inconjurator reprezinta un element esential al existentei umane si este rezultatul interferentelor unor elemente naturale - sol, aer, apa, clima, biosfera - cu elemente create prin activitatea umana. Cele mai importante teme prin care putem aduce in atentia populatiei prin notiunea de mediu, impactul comportamentului nostru asupra naturii inconjuratoare, necesitatea responsabilizarii individuale si globale deopotriva, pot fi concentrate in trei concepte mari, care inglobeaza majoritatea actiunilor: Omul si natura, Resursele naturale (apa, aer, clima, biosfera) si Sisteme naturale in interactiune. Omul si natura, tema acestei saptamani, se refera la relatia Om - actiuni umane - mediu inconjurator, respectiv responsabilitatile fiecaruia in raport cu mediul inconjurator, interdependenta lor care influenteaza echilibrul ecologic si determina conditiile de viata pentru viitor.

