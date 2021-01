O noua mutatie a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost descoperita in Bavaria

O mutatie noua a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost descoperita in randul a 35 de noi pacienti infectati, in regiunea Garmisch-Partenkirchen, din landul Bavaria, Germania.

Potrivit presei straine, varianta noua a virusului este diferita de varianta descoperita initial in Marea Britanie, dar medicii nu stiu inca daca este mai infectioasa. "In prezent, nu se stie cat de contagioasa este, nici cat de mortala este noua varianta", a declarat directorul clinicii din Garmisch-Partenkirchen. "Simplu fapt ca este o noua varianta de virus nu inseamna ca este mai infectioasa", a spus Frank Niederbuhl. Directorul medical adjunct, Clemens Stockklausner, a declarat ca nu exista inca motive de ingrijorare. "Trebuie sa asteptam pana cand este gata secventierea completa. Nu putem spune, in acest moment, daca aceasta (mutatie) are vreo relevanta clinica", le-a declarat Clemens Stockklausner reporterilor.