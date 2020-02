O pacienta a fost trezita in timpul operatiei pe creier pentru a canta la vioară

O pacienta britanica a fost trezita din anestezie, in timp ce era operata pe creier, pentru indepartarea unei tumori. Totul s-a intamplat la King's College Hospital, in Londra, arata Time. Pacienta, in varsta de 53 de ani, fusese diagnosticata cu tumoare pe creier in 2013.

Femeia a avut mari emotii inainte de operatie, pentru ca nu dorea sa-si piarda abilitatea de a canta la vioara, ea facand parte dintr-o orchestra simfonica. Pentru ca tumoarea era localizata in lobul frontal drept, aproape de zona care controleaza miscarile mainii stangi, medicii au trezit-o in mijlocul procedurii, pentru a vedea ce zone se activeaza atunci cand canta.

90% din tumoare a fost indepartata, respectiv toate zonele cu activitate agresiva, a declarat dupa procedura prof. Keyoumars Ashkan, care a luat parte la operatie. Din fericire, nici limbajul, nici functionarea mainii stangi nu au fost afectate de operatie. Dupa trei zile petrecute in spital, pacienta a fost externata si curand se va intoarce la munca.