O pianista franceza in varsta de 106 ani va lansa un nou album in luna aprilie, al saselea din discografia sa

Colette Maze, o pianista franceza in varsta de 106 ani, va lansa un nou album de studio, al saselea din discografia sa, in luna aprilie, informeaza Reuters.

Colette Maze a inceput sa cante la pian de la varsta de patru ani, pentru ca dorea sa gaseasca in muzica acea caldura sufleteasca ce absenta din copilaria ei marcata de o educatie stricta.

Ajunsa la varsta de 106 ani, evolutiile sale sunt inca pline de tandrete atunci cand artista canta la unul dintre cele patru piane pe care le detine in apartamentul ei din Paris, iar degetele ei abile par ca abia ating clapele in timp ce interpreteaza fragmente compuse de Schumann, Debussy si Chopin.

"Muzica e hrana mea, hrana mea pentru spirit si pentru inima", a declarat pianista franceza.

Nascuta in 1914 intr-o familie din clasa de mijloc, Colette a fost educata la domiciliu de mama ei, o femeie cu o disciplina stricta, iar tatal ei era directorul unei fabrici de ingrasaminte.

A studiat apoi la Ecole Normale de Musique din Paris, un conservator din arondismentul al XVI-lea, inainte de a incepe o indelungata cariera de artist acompaniator pentru scolile muzicale din capitala Frantei.

Colette Maze spune ca yoga si gimnastica degetelor au ajutat-o sa isi pastreze agilitatea.

De curand, artista franceza a inregistrat cel de-al saselea album din discografia sa, sub forma unui material in trei volume audio, cu interpretari din opere de Debussy, ce va fi lansat in aprilie.

Anul trecut, Colette Maze a inregistrat fragmente din opere de Debussy si din creatiile altui compozitor francez important, Erik Satie.