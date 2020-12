O româncă răpită la naştere şi vândută în America şi-a regăsit familia după 25 de ani

Probabil nu există durere mai mare ca aceea a unui părinte care-şi pierde copilul. Belle Barbu, s-a născut într-o familie fără posibilităţi. Părinţii ei au fost minţiţi că fiica lor are o problemă gravă la inimă, le-a fost recomandat să plece acasă şi să lase fetiţa nou-născută în spital, pentru tratament. După două zile, însă, li s-a spus că fetiţa a murit.

Dar lucrurile au stat cu totul diferit. Belle Barbu a fost vândută pentru adopţie în Statele Unite ale Americii. În tot timpul în care părinţii fetei au crezut că aceasta este moartă, Belle locuia în statul Utah, alături de familia care a adoptat-o. La 8 ani a aflat că este adoptată, iar în perioada facultăţii a rupt legătura cu cei care au crescut-o. Mai târziu, la 25 de ani, şi-a făcut un test ADN şi a apelat la un grup de Facebook (The Never Forgotten Romanian Children - Copiii niciodată uitaţi ai României) care are ca scop reunirea familiilor.

O prietenă a fetei, la rândul ei adoptată din România, a postat un mesaj pe un grup de pe Facebook care le oferă posibilitatea copiilor adoptaţi din România să îşi găsească familiile. După doar 48 de ore s-a întâmplat minunea. Cu ajutorul membrilor grupului, Belle şi-a găsit familia. Rezultatele testului au arătat că are origini în India, Israel şi o parte a Europei. O prietenă a postat rezultatele testului pe grupul de Facebook şi, în mai puţin de 48 de ore, Bella Barbu, care trăieşte în Utah, SUA, şi-a găsit familia naturală, care locuieşte în Italia în prezent. Tânăra a fost pusă în legătură cu o persoană din România care a reuşit să confirme legătura dintre Belle şi familia sa. Belle a mers în Italia, la Foggia, acolo unde se afla familia ei, după 25 de ani reuşind să-şi întâlnească părinţii care au crezut că ea a murit la naştere.