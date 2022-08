Oamenii de știință au descoperit cea mai tânără planetă din galaxie: Este ca şi cum am privi la propriul nostru trecut

Daca urșii au ajuns sa viziteze frecvent orasele si statiunile de munte, mistretii sunt deseori vazuti la periferiile localitaților de șes. Dar nimeni nu și-a închipuit ca mistretii vor ajunge sa fie vanati in Bucuresti, in zone populate. Ministrul Tanczos Barna a declarat recent ca "ne vom trezi cu ursul in Cismigiu!" Până atunci iata ca ne-am trezit cu mistretul in Pipera, in Padurea Baneasa.