Obtine servicii avantajoase de inchirieri auto Bucuresti la un click distanta

Atunci cand obisnuiesti sa iti planifici in cel mai mic detaliu concediu, probabil ca si mijlocul de transport cu care te vei deplasa este o componenta extrem de importanta de care trebuie sa ti seama, daca vi intr-un oras strain un serviciu de inchirieri auto poate fi o alegere cat se poate de buna.

De cele mai multe ori serviciile de inchirieri auto Bucuresti sunt extrem de avantajoase, mai mult decat atat in ultimii ani tot mai multi straini , turisti fiind sau oameni de afaceri care vin in capitala cu avionul aleg sa se bucure de aceste servicii puse la dispozitia lor de catre companii. Daca vreti sa va bucurati de fiecare data de servicii de cea mai buna calitate, potrivite pentru calatoria dumneavoastra o sa va aratam ce ar trebuii sa faceti si cum ar trebuii sa alegeti cea mai potrivita companie dar si cum ati putea sa obtineti un cost extrem de avantajos, indiferent daca aveti nevoie de o masina cateva zile sau o perioada mult mai lunga de timp, cei de la Rent-a-car-otopeni.ro va ofera de fiecare data solutiile cele mai potrivite in orice mpoment, masinile lor se pot livra la adresa dumneavoastra sau la aeroport. Iata cateva sfaturi practice pentru a nu avea batai de cap cand sunteti in cautarea unor astfel de servicii;

1. Gasiti un pret avantajos - o mare parte dintre clientii care opteaza pentru aceste servicii de inchirieri auto nu aloca timpul necesar pentru a cauta cele mai bune oferte, multi dintre acestia aleg prima companie care le iese in cale, este un lucru cat se poate de gresit, in primul rand trebuie sa stiti ca exista o multime de comparatoare de preturi, acolo veti putea sa vedeti care este oferta cea mai avantajoasa pentru dumneavoastra, in functie de clasa, de tipul masinii dar si de perioada de inchiriere, cu cat aceasta va fi mai mare cu atat costul va fi mai atractiv. Este important ca dupa ce ati gasit costul cel mai avantajos, sa identificati si ce servicii va sunt puse la dispozitie de aceea companie, daca acestea includ asigurarile dar si daca serviciu de livrare in aeroport este disponibil la acel plan tarifar. La prima vedere poate ati gasit un cost avantajos in schimb poate ca acesta nu este totalul pe care va trebuii sa il platiti si vor mai exista si alte taxe in plus. De asemenea este important sa aflati si numarul de km pe care il veti avea inclus in oferta, unele companii au km limitati pentru masinile pe care le pun la dispozitia clientilor. De asemenea este important sa identificati si conditiile pe care compania de inchirieri auto le impune clientilor , cele legate de varsta soferului dar si de vechimea permisului de conducere, de exemplu la Rent-a-car-otopeni.ro ar trebuii sa aveti minim 2 de ani si permisul de minim un an de zile pentru a va putea inchiria o masina. Transparenta este un alt factor extrem de important de care ar trebuii sa tineti seama atunci cand aveti de gand sa inchiriati o masina, daca respectiva companie va poate oferii o lista cu termenii si conditiile pe care dumneavoastra trebuie sa le indepliniti pentru a putea inchiria dar si ce obligatii aveti atata timp cat masina se va afla la dumneavoastra.

2. Rezervarile in avans - acestea va pot aduce de fiecare data cele mai avantajoase cotatii de pret, rezervarea in avans va poate aduce nu numai un pret cu mult mai avantajos ci si certitudinea ca o sa aveti masina pe care o veti rezerva si nu un model din clasa similara asa cum de cele mai multe ori se intampla celor care inchiriaza o masina in momentul in care sosesc in tara. Cu ajutorul acestei strategii de inchiriere auto in avans cu mult timp inainte de a ajunge la destinatie o sa sa va ajute sa evitati fluctuatiile de pret, trebuie sa stiti ca ori de cate ori cererea este mare si preturile pe care aceste companii le practica vor fi cu mult ai mari. Trebuie sa aflati si care este metoda de plata pe care companiile o agreaza dar si care este politica de anulare a rezervarii, daca este necesar sa platiti contravaloarea serviciilor de inchirieri auto Bucuresti in avans sau daca o veti putea face in momentul in care veti ateriza.

3. Ce tip de asigurare este inclusa in pret dar si carburantul - inainte de a lua decizia de a inchiria de la o anumita companie este important sa verificati si care este politica acesteia in ceea ce priveste carburantul si asigurarile, care dintre acestea sunt incluse, de exemplu daca vreti sa nu aveti batai de cap si sa fiti pe deplin acoperiti la Rent-a-car-otopeni.ro veti gasii servicii de inchirieri auto bucuresti fara garantie nu trebuie sa platiti nimic in afara zilelor de inchiriere, masinile fiind asigurate atat rca cat si casco.

4. Clasa de masina - este extrem de important de fiecare data cand intentionati sa alegeti serviciile pe care companiile de inchirieri auto le pun la dispozitia dumneavoastra sa identificati si tipul de masina avantajos atat din punct de vedere al pretului cat si in ceea ce priveste clasa, daca intentionati sa mergeti la un eveniment special sau daca aveti o intalnire de afaceri cei de la Rent-a-car-otopeni.ro va ofera posibilitatea sa optati pentru modelele lor din gama de lux, mai mult decat atat daca o sa aterizati in aeroport ei va ofera inchirieri auto otopeni cu livrare gratuita indiferent de ora de aterizare, au program de lucru non stop si masini de calitate foarte buna.