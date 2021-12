Olanda interzice amuletele impotriva radiatiilor 5G. Oare de ce? O tara hiper-vaccinata in care drogurile altfel se vand legal

In Olanda, tara in care in ciuda vaccinarii masive de peste 80% din populatie, s-a luat si masura interzicerii toatale a amuletelor impotriva radiatiilor 5G care erau achizitionate de tot mai multe persoane.

Interdictia a fost "motivata" de faptul ca acesta amulete "fac mai mult rau purtatorilor prin substantele cu potential radioactiv pe care le contin si le emana", concluzioneaza oamenii de stiinta prinsi in dezbatere. De fapt, multe dintre acestea, care se vad pe internet in Olanda, contin amestecuri din plante, iar altele, minerale inofensive, putandu-se mai degraba ca nu ar ajuta la nimic decat ca ar face rau. Autoritatile care au interzis vanzarea acestora sustin ca oamenii care le comanda online sunt "adepti ai teoriei conspiratiei" si ca "nu exista nicio ratiune ca radiatiile 5G sunt daunatoare sanantatii", folosindu-se practic aceeasi retorica ca la vaccinurile ARN mesager.

Ce vina au oamenii ca se incred in puterea unor plante?, va puteti intreba. Daca ei isi inchipuie ca niste amulete ii protejeaza de radiatiile 5G pe care le considera daunatoare, atunci de ce sa fie interzisa purtarea acestora si de ce purtatorii sa fie catalogati ca si conspirationisti? Oficialii explica faptul ca pe langa ca doresc sa protejeze populatia de niste "substante toxice" (deci in tara in care sunt legalizate drogurile, care se vand in magazine si in restaurante), vor sa opreasca si violentele impotriva antenelor 5G, existand doua cazuri din trecut cand au fost vandalizate doua astfel de "obiective" care erau "deghizate" in brazi.

Nu in ultimul rand, ca tot am vorbit cu similitudinea propagandei legata de vaccinuri, exista o teorie populara nu numai in Olanda conform careia vaccinurile inoculeaza in seruri si nano-tehnologie (bazata pe aluminiu si grafen), microparticule sub 10nm care se activeaza in prezenta radiatiilor 5G si produs structuri de auto-asamblare (exista chiar filmulete pe internet cu acest fapt, precum si cu prezenta materialelor respective in seruri, constatata la microscoape electronice cu fotoni extrem de performante). Ciudat, deci, de ce guvernul olandez, intr-o tara hiper-vaccinata, ar dori sa dea apa la moara "teoriilor conspiratiei" interzicand niste amulete considerate de altii ca fiind inofensive.