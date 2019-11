Oney si Cetelem isi bat joc de clienti. Managerii se cred vatafi pe mosie!

Oney impreuna cu Cetelem vand carduri de credit pentru diverse produse care se pot cumpara in rate de la magazinele mari, avand sedii de regula in principalele mall-uri. Fiecare dintre parti, atat clienti cat si reprezentanti ai firmelor ar trebui sa aiba de castigat din aceste afaceri.

Nu insa asta se petrece si la Oney de la Auchan din Drumul Taberei. Unul dintre clientii care s-au prezentat acolo pentru a achita o rata a avut o surpriza neplacuta, contrara normelor nescrise pentru o firma privata, de pilda: "clientul e stapanul nostru". Iata ce ne-a relatat:

"M-am dus sa platesc una din rate pentru un obiect electrocaznic pe care l-am achizitionat. Din nefericire, cu ceva vreme in urma am avut un incendiu in bucatarie iar contractul de rate mi-a luat foc. Dar m-am dus sa platesc cu buletinul in mana si cu cardul, caci aveam cardul la mine, si nu au vrut sa-mi incaseze banii cerandu-mi cobtractul. Pana atunci la alte plati nu a fost nevoie. Cristina Filimon care este angajata Oney la Auchan in Drumul Taberei este cea care s-a incapatanat sa nu ma ajute, persoana de care s-au plans mai multe persoane care erau acolo de fata, avand in 2 zile cel putin 3 reclamatii... In loc sa ajute clientii mai mult ii indeparteaza. Zicea ca ea este managerul si ca nu are nimeni ce sa i faca... ca da pe toata lumea afara...", ne-a relatat clientul nemultumit.