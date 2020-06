Păţania unui bărbat amorezat care voia o casă cu iubita. Cum a rămas acesta fără banii câştigaţi la muncă, în Suedia

Un bărbat din Iaşi a dat-o în judecată pe fosta sa concubină, pe care o acuză că i-a folosit banii pentru a-şi ridica o casă, după care i-a dat papucii. Judecătorii primei instanţe i-au dat dreptate şi au obligat-o pe tânără să plătească peste 60.000 de lei.

Ioan B. susţine că fosta sa iubită, Elisabeta C., şi-a construit casa, cu tot cu gard, cu banii pe care i-a câştigat el cu sudoarea frunţii în Suedia. La finalul lucrării, femeia i-ar fi dat papucii. şi că, după ce s-a văzut cu varul pe pereţi şi gardul ridicat, i-a dat papucii. Cei doi Ioan B. şi Elisabeta C. au avut o relaţie amoroasă mai mulţi ani şi, pentru că lucrurile dintre ei păreau a merge bine, cei doi au decis să îşi ridice împreună o casă. Cel puţin aşa spune bărbatul, care din 2015 a plecat la muncă în Suedia şi a început să îi trimită bani concubinei, pentru căsuţa mult visată. În 2016, femeia ar fi început construcţia casei, însă pe terenul părinţilor ei, achiziţionând în plus un alt teren învecinat, pentru extinderea gospodăriei.

„Din banii pe care i-a trimis, pârâta a cumpărat 2 terenuri şi a construit casa, însă în 2017 pârâta l-a alungat din casă, apoi s-au împăcat, i-a mai trimis 5.000 euro pentru a termina casa şi gardul, după care l-a dat afară din casă definitiv", s-a plâns judecătorilor bărbatul. Acesta a recunoscut că nu a încheiat niciun contract cu fosta sa concubină şi că a mers 100% pe încredere. Elisabeta C. a recunoscut relaţia, însă a spus că nu a ridicat construcţia din banii fostului concubin, ci cu materialele care au rămas după ce a demolat casa părinţilor. Ea mai arătat că, atât cât a stat în România, fostul iubit a locuit la ea, pe banii ei, aşa că eventuale sume pe care Ioan B. le-a trimis se compensează. A fost totuşi de acord să îi plătească lui Ioan B. 3.000 de euro. Judecătorii primei instanţe au analizat conflictul amoros ca o „îmbogăţire fără justă cauză" a femeii.

Magistraţii i-au dat dreptate bărbatului datorită tranzacţiilor realizate prin Western Union de acesta. E vorba de banii trimişi din Suedia acasă, în România, pe numele Elisabetei. „Având în vedere sumele transmise de reclamant pârâtei şi utilizate de aceasta la construirea casei de pe terenul său, casă de care reclamantul nu beneficiază ca urmare a întreruperii relaţiei cu pârâta, instanţa constată că cererea este întemeiată în parte, patrimoniul reclamantului micşorându-se cu sumele transferate pârâtei, iar patrimoniul acesteia s-a mărit cu sumele ce i-au fost transferate, fără justă cauză", au stabilit judecătorii.