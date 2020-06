Pacienți transferați pentru eliberarea de paturi. Ieșenii, „rugați insistent să respecte măsurile"

Medicii avertizează: spitalele COVID sunt aproape pline. Ieri, 28 de ieşeni au fost diagnosticaţi cu infecţia cu SARS CoV2. La nivel naţional, tot ieri, am coborât sub 300 de teste pozitive, dar s-au testat doar 4000 de oameni, fiind weekend.

La Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva" mai erau ieri 25 de locuri libere. Asta după ce s-au făcut transferuri către Spitalul CFR, dar şi după ce s-au făcut şi externări. Cu toate acestea, conducerea spitalului atrage atenţia că situaţia nu este una confortabilă, că nu ne putem relaxa, pentru că în general numărul testelor efectuate în weekend este mult mai mic faţă de celelalte zile ale săptămânii.

„Există 25 de paturi libere şi asta pentru că am reuşit să externăm. E vorba de pacienţi la care două teste PCR au ieşit consecutiv negative în 24 de ore. Am şi transferat dintre pacienţii asimptomatici la Spitalul CFR. Numărul de astazi (ieri - nr.) de persoane confirmate cu noul coronavirsul este în continuare mare, mai ales că duminica se testează mult mai puţin. Deci este un semnal de alarmă. Chiar dacă am coborât sub 30 de cazuri noi, e foarte mult. Populaţia trebuie să înţeleagă că trebuie să poarte mască în spaţiile închise, dar şi cele aglomerate, că trebuie să păstreze distanţa socială tocmai pentru a se proteja şi a-i proteja pe cei dragi. Terapia intensivă funcţionează la cote maxime", a declarat Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase.

La Spitalul CFR, ieri, mai erau disponibile 10 locuri la pacienţii confirmaţi. Şi Societatea Română de Epidemiologie, unde preşedinte este prof.univ.dr. Doina Azoicăi, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Iaşi, a atras atenţia populaţiei asupra respectării în con­tinuare a regulilor impuse de starea de alertă.

„Societatea Română de Epidemiologie este îngrijorată din cauza creşterii constante în ultima săptămână a numărului de cazuri la 300 de cazuri pe zi de infecţie SARS-CoV-2 şi a peste 10 decese COVID-19 produse zilnic. Din această cauză, rugăm insistent populaţia să respecte următoarele măsuri: anunţarea sau consultarea cu un medic în cazul apari­ţiei manifestărilor caracteristice bolii; păstra­rea distanţării fizice de cel puţin 1,5 m între persoane în spaţiile închise sau în orice circumstanţă în care sunt prezenţi mai mulţi indivizi; evitarea constituirii unor grupuri mari de persoane, peste numărul recomandat; purtarea măştii în spaţii închise sau ori de câte ori este necesară interacţiunea dintre două sau mai multe persoane; igiena prin decontaminarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun şi/sau cu soluţie hidroalcoolică; decontaminarea obiectelor sau suprafeţelor utilizate sau atinse de mai multe persoane. Considerăm că revenirea la normalitate este posibilă numai cu condiţia scăderii constante a numărului de cazuri şi a deceselor, iar implementarea măsurilor necesare de rela­xare, prevăzute în etapele următoare, depinde de respectarea reglementărilor reamintite şi manifestarea spiritului civic din partea fiecărui cetăţean al acestei ţări", se precizează în comunicatul de presă semnat de Comitetul Director al SRE.