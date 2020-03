Pacientul de la Gerota care a mintit a infectat pana acum 8 oameni. Acum el se afla la terapie intesiva

Inca doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, joi dimineata, in tara noastra, persoanele fiind din Bucuresti. Este vorba despre o femeie si un barbat, amandoi contacti ai pacientului de 60 de ani, fost ofiter MAI, internat initial la Spitalul "Dimitrie Gerota", din Capitala.

Starea fostului ofiter s-a agravat miercuri, barbatul in varsta de 60 de ani fiind ajutat sa respire cu ajutorul unui aparat de ventilatie mecanica. Acum, el este internat la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala. Amintim ca acest barbat, cazul cu numarul 17 din tara, a mintit initial autoritatile si nu a recunoscut ca a calatorit in alta tara si s-a intors dintr-o zona de risc, adica Israel.

El a infectat, pana acum, mai multe persoane, inclusiv pe nora, fiul si nepotul sau. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, miercuri, ca pacientul de 60 de ani a infectat cu noul coronavirus, pana la acel moment, alte sase persoane. Iar cu cele doua cazuri confirmate joi, fostul ofiter MAI a infectat, pana acum, 8 persoane.

Precizam ca intreg Spitalul Dimitrie Gerota din Bucuresti a intrat in carantina, dupa ce aici s-a tratat acest pacient. Bilantul in Romania a ajuns astfel la 49 de cazuri. Pana in prezent, 6 persoane au fost declarate vindecate.