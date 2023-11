Pas semnificativ în căutarea tratamentelor pentru Parkinson într-o cercetare publicată în Nature și co-semnată de un cercetător român de la Cambridge

Un cercetător român din Cambridge, Gabriel Balmuș, face parte dintr-o echipă de specialiști de la Harvard University, Cambridge University și compania Mission Therapeutics care a publicat, săptămâna trecută, o cercetare în Nature Communications, privită drept un pas important în căutarea unor tratamente viabile pentru boala Parkinson.

Gabriel Balmuș reprezintă, în cadrul cercetării, Institutul britanic pentru Cercetarea Demenței, din cadrul Universității din Cambridge, Departamentul de Neuroștiințe Clinice al acestei universități, precum și Departamentul de Neuroștiință Moleculară al Institutului de Neuroștiințe din Transilvania - Cluj-Napoca.

Potrivit unui comunicat al companiei de biotehnologie Mission Therapeutics, articolul "Knockout or inhibition of USP30 protects dopaminergic neurons in a Parkinson's Disease (PD) mouse model' prezintă o posibilă nouă soluție în tratamentul bolii Parkinson. Cercetarea a urmărit blocarea unei enzime numite USP30, implicată în disfuncțiile mitocondriale, procedură cu efecte pozitive în cercetările în modele de șoareci. Potrivit cercetării, inhibitorii enzimei respective identificați în cadrul acestui demers au potențialul să fie folosiți în tratamentul bolilor ce implică disfuncții mitocondriale.

Comunicatul companiei Mission Therapeutics îl citează pe Anker Lundemose, CEO al acesteia, potrivit căruia testele pe subiecți umani, folosind unul dintre acești inhibitori, urmează să înceapă în prima parte a anului viitor.

Potrivit aceluiași comunicat, profesorul Gabriel Balmuș a declarat că "studiul nostru a dovedit că este posibil să îmbunătățim eliminarea mitocondriilor afectate printr-un proces numit mitofagie. Am demonstrat acest lucru prin inhibarea activității USP30 atât în celule atât în cazul șoarecilor, cât și la oameni, ceea ce a dus la o eliminare sporită a mitocondriilor afectate și, drept rezultat, la protejarea neuronilor dopaminergici împotriva efectelor bolii Parkinson, care ar fi determinat, în mod obișnuit, moartea neuronilor. Această cercetare oferă dovezi convingătoare că USP30 este o țintă terapeutică promițătoare pentru boala Parkinson, unde există o nevoie presantă de tratamente modificatoare ale bolii".