Pe Angela Gheorghiu a apucat-o cu istericale că s-a cântat Rapsodia lui Enescu în fața Turnului Eiffel!

Soprana Angela Gheorghiu readuce în centrul atenţiei controversele stârnite de declaraţiile sale la adresa muzicii lui George Enescu, pe care îl consideră o legendă exagerată. Artista l-a criticat pe dirijorul român Cristian Măcelaru pentru că a ales să dirijeze, în faţa Turnului Eiffel, Rapsodia Română, de George Enescu.

Cristian Măcelaru a dirijat Orchestra Naţională a Franţei în cadrul marelui concert de Ziua Bastiliei, în faţa Turnului Eiffel şi a milioane de francezi. Rapsodia Română, de George Enescu, a răsunat sub bagheta sa pe 15 iulie, la Paris. Cristian Măcelaru chiar a postat pe Facebook un scurt filmuleţ din faţa Turnului Eiffel şi spunea că "a dirija Rapsodia Română de Enescu în faţa Turnului Eiffel este unul dintre cele mai speciale momente din viaţa mea. Lui Enescu i-ar fi plăcut să audă cum sunetele iubitei sale compoziţii umplu întregul Paris. Trăiască puterea muzicii care ne conectează pe toţi".

„Din păcate eşti un laş şi un trădător, ştii bine ce vreau să spun...un alt român, nu mă surprinzi deloc. Muzică populară la Paris, OMG! Cultura ta muzicală aici s-a oprit?! Păcat! Avem mari compozitori români, nu uita asta niciodată, pe care publicul internaţional nu îi cunoaşte, şi eu i-am cântat şi interpretat pe foarte mulţi pe toată planeta, dar tu nu ai studiat în România şi, atenţie, ai mari lacune pe acest subiect", i-a transmis soprana.

„Cine a fost Ciprian Porumbescu? Un compozitor care a scris puţine lucruri... Aici este o problemă în România. O problemă cu George Enescu, cu Ciprian Porumbescu... Nimeni nu vrea să afle cine au fost oamenii aceştia. Ciprian Porumbescu a fost un compozitor ce se afla la începutul carierei, a compus o operetă românească. Muzica sa nu este de mare valoare, comparativ cu mulţi alţi compozitori români. (...) Istoria culturală este alcătuită în România din false legende. Din oameni despre care ni se spune că au făcut, că sunt mari, dar ei nu sunt aşa de mari. Eu în 30 de ani nu am descoperit nici o sală importanta în care George Enescu să fi cântat. Unde a cântat? Vă imaginaţi în perioada în care George Enescu a cântat la vioară ce artişti mari erau atunci pe planetă? Vă puteţi imagina? Nu poţi să spui că Maria Tănase a fost şi a cântat la New York. Artiştii de muzică populară nu cântă în săli mari. Cântă doar la comunităţile de români. Şi cântă în restaurante. Sau în mici săli pe care reuşesc ei să le închirieze. Trebuie spuse lucrurilor pe nume. M-aţi înţeles ce vreau să spun? Legendele care s-au format în România sunt exagerate, s-au construit false legende comandate. Sunt nume şi istorii construite. Nu poţi să spui că Maria Tănase cânta la New York, dacă ea a cântat printre mese", spunea Angela Gheorghiu în interviul acordat pentru contributors.ro acum 2 ani.