Piedone, scapat de condamnarea definitiva in dosarul "Colectiv". Chichita legala care l-a salvat temporar

Curtea de Apel Bucuresti a amanat luni, 14 iunie, decizia legata de posibila schimbare a incadrarii faptelor de care sunt acuzati Cristian Popescu Piedone si alti inculpati in dosarul "Colectiv".

Decizia Curtii a venit dupa ce doi judecatori din complet nu s-au inteles privind schimbarea incadrarii juridice, rezultand posibile pedepse mai usoare pentru fostul primar al Sectorului 4, dar si pompierii si angajatii primariei care sunt inculpati. Totodata, instanta a propus ca un al treila judecator sa incline balanta in aceassta decizie, iar urmatorul termen al procesului a fost fixat pe 22 septembrie. O eventuala schimbare a incadrarii faptelor s-ar putea solda cu aplicarea unor pedepse mai usoare, in cazul condamnarii inculpatilor.

Curtea de Apel Bucuresti judeca apelul din dosarul Colectiv, in care au fost condamnati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, doi pompieri si patronii clubului. Problema schimbarii incadrarii juridice a fost ridicata din oficiu, la termenul din 14 aprilie al procesului, de catre cei doi judecatori ai completului, Adina Pretoria Dumitrache si Andrei Viorel Iugan, fapt ce a nemultumit DNA, care a facut o cerere de recuzare a celor doi magistrati. Cererea de recuzare a fost insa respinsa de un alt complet.

Ulterior, supravietuitori ai incendiului din Colectiv si rude ale victimelor au reclamat, intr-o scrisoare deschisa, decizia celor doi judecatori, sustinand ca schimbarea incadrarii juridice a faptelor inculpatilor ar duce la pedepse "mici si nesemnificative, disproportionate fata de gravitatea faptelor comise si a consecintelor lor, lucru care ar arunca o umbra adanca asupra intregului proces de justitie din Romania". Semnatarii afirmau ca, an de an, si-au pus nadejdea in Justitie, "sperand ca printr-o infaptuire corecta a acesteia, sa izbutim sa obtinem macar un crampei de alinare".

"In schimb, dupa 5 ani si jumatate de chinuri felurite, atat fizice, cat si sufletesti, aflam din documentele emise dupa termenele apelului, ca se ia in mod serios in considerare schimbarea incadrarii juridice a infractiunilor inculpatilor, lucru care, daca s-ar infaptui, ar putea duce la absolvirea acestora de o parte din vina si la indulcirea pana la derizoriu a pedepselor acordate".

Supravietuitorii tragediei de la Colectiv spuneau ca, potrivit documentelor instantei, au fost puse in discutie, din oficiu, urmatoarele schimbari ale incadrarilor juridice:

* Pentru inculpatii Cristian Popescu-Piedone, Aurelia Iofciu, Luminita Larisa Ganea, Antonina Radu si George Petrica Matei - inlaturarea art.309 C.pen., respectiv consecintele deosebit de grave.

* Pentru inculpatii Cristian Popescu-Piedone, Aurelia Iofciu, Luminita Larisa Ganea si Sandra Ramona Motoc, va fi pusa in discutie forma de vinovatie, intentia sau culpa, mai exact daca este vorba de abuz in serviciu sau neglijenta in serviciu. In situatia in care se va aprecia ca este abuz in serviciu, se va pune in discutie ca pentru infractiunea retinuta in sarcina inculpatilor Cristian Popescu-Piedone si Aurelia Iofciu sa se aiba in vedere forma continuata, iar nu concursul de infractiuni.

* In ceea ce priveste inlaturarea art. 309 C.pen., Curtea pune in vedere ca dezbaterile sa vizeze si imprejurarea daca infractiunile de abuz in serviciu sau neglijenta in serviciu pot produce, ca si consecinte, vatamarea corporala sau moartea unor persoane, sau care sunt consecintele pe care le pot produce acest tip de infractiuni, ca urmare imediata.

* Pentru Nita Daniela Ioana, in legatura cu infractiunea de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri, prevazuta de art. 275 alin.1 C.pen., pentru acuratete juridica, raportat la modul in care este descrisa aceasta infractiune, Curtea va pune in discutie retinerea formei de participatie a instigarii, in locul autoratului.

Procesul de afla in faza de apel, dupa ce, pe 16 decembrie 2019, Tribunalul Bucuresti i-a condamnat pe fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii. Astfel, Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Totodata, cei trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - au primit cate 11 ani si 8 luni inchisoare pentru ucidere din culpa in forma agravanta, vatamare corporala din culpa in forma agravanta si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.

Daniela Nita - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - a fost condamnata la 12 ani si 8 luni de inchisoare cu executare. In acelasi dosar, pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise au primit 9 ani si 8 luni de inchisoare si, respectiv, 10 ani. De asemenea, Cristian Nita, director al firmei de artificii, a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. George Matei si Antonina Radu, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti care au verificat clubul Colectiv fara a lua masurile legale in privinta respectarii normelor PSI, au fost condamnati la cate 9 ani si 2 luni de inchisoare.

Aurelia Iofciu, sefa Serviciului autorizari comerciale din Primarie, a primit 8 ani de inchisoare, Larisa Luminita Ganea, consilier superior - 7 ani, Ramona Sandra Motoc, referent superior - 3 ani de inchisoare cu suspendare. In cazul Ramonei Motoc, instanta a dispus prestarea a 90 de zile de munca in folosul comunitatii. De asemenea, persoanele condamnate au fost obligate sa plateasca, in solidar cu Primaria Sector 4 si ISU Bucuresti-Ilfov, daune morale si materiale de peste 50 de milioane de euro catre victimele incendiului din octombrie 2015. De asemenea, inculpatii, ISU si Primaria Sectorului 4 trebuie sa plateasca mai multor spitale din Bucuresti si din tara peste 8 milioane lei, reprezentand cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate si ranite. Decizia Tribunalului Bucuresti a fost atacata cu apel de persoanele condamnate, dar si de catre procurori.