Plaquenil e posibil sa ucida cardiacii in numar mare si nu coronavirusul! Un spital din Franţa a oprit tratamentul cu hidroxiclorochină din cauza riscului major

Un spital din Franţa a încetat să mai folosească, pentru cel puţin un pacient diagnosticat cu Covid-19, un tratament experimental cu hidroxiclorochină după ce a fost dovedit că substanţa reprezintă un „risc major" pentru inimă. Spitalul Universitar din Nisa este unul dintre numeroasele centre medicale care testează hidroxiclorochina în cazul pacienţilor cu Covid-19.

Plaquenil, care are substanta activa hidroxiclorochina, este folosit pe scara larga, in toate statele, la tratamentul impotriva COVID-19. Si in Romania acesta se afla pe toate schemele de tratament intraspitalicesc. In SUA de pilda este folosit la absolut toti pacientii, chiar presedintele Donald Trump recomandandu-l dupa ce a insistat la FDA sa-l aprobe de urgenta pentru combaterea pandemiei cu SARS-COV2. Se pare ca acest medicament are reactii adverse extrem de grave la bolnavii cardiaci, provocandu-le decesul (in faze avansate ale bolii), tratamentul cu Plaquenil putand fi cauza mortii acestor pacienti si nu coronavirusul. E posibil ca un numar mare de decedati in aceasta perioada, confirmati pozitiv la coronavirus sa fi decedat de fapt de la hidroxiclorochina.

A fost anunţat că a fost ales pentru studiu pe 22 martie. Un comunicat transmis de spital arată că aici au fost aplicate 4 tratamente experimentale, unul dintre ele incluzând hidroxiclorochina. Prin testări este verificată eficienţa şi sunt observate efectele secundare. Profesorul Émile Ferrari, şeful departamentului de cardiologie de la spitalul Pasteur din Nisa, a declarat într-un interviu pentru Nice-Matin, citat de newsweek.com, că au fost deja indentificate efectele secundare, iar în cazul unor pacienţi tratamentele acestea au fost suspendate din cauza riscurilor.

El a spus că electrocardiogramele pacienţilor supuşi tratamentelor au fost constant monitorizate. Ferrari a afirmat că înregistrările EKG sunt interpretate şi, dacă apar anomalii, tratamentul este stopat. Întrebat dacă acest lucru s-a întâmplat, el a răspuns: „Da, încă de la începutul experimentului. Graţie urmăririi EKG, am evidenţiat un risc major de accident grav la un pacient, iar tratamentul a fost imediat oprit".

Posibilele efecte secundare ale hidroxiclorochinei asupra inimii au fost subliniate de Mayo Clinic la finalul lunii martie. Un articol de pe site-ul instituţiei arată că substanţa poate provoca un atac cardiac fatal în cazul unor pacienţi. La un număr mic de pacienţi, poate duce la un ritm cardiac anormal.

Ferrari a spus că hidroxiclorochina prezintă un risc cardiac mic. Asociată cu antibioticul azitromicină, cu care este recomandată în tratamentul Covid-19, riscul creşte. El a precizat că, în cazul unor pacienţi trataţi cu aceste medicamente, „remediul este mai dăunător decât boala în sine". Michael J. Ackerman, cardiolog la Mayo Clinic, a declarat într-un interviu NBC că este îngrijorat cât de puţină atenţia a fost acordată acestui potenţial efect secundar al hidroxiclorochinei chiar în rândul profesioniştilor din sănătate.

Studiul din Franţa şi efectele secundare evidenţiate vin după descoperiri asemănătoare făcute în Suedia. Magnus Gisslén de la Sahlgrenska University Hospital a declarat pentru Gothenburg Post că în instituţia în care profesează a fost oprit acest tip de tratament după ce alte spitale au raportat probleme.