Platforma IMGB a fost vanduta. Ce se va intampla cu terenul, cea mai mare suprafata tranzactionata in Bucuresti

Platforma IMGB, fosta glorie a industriei locale din perioada comunista, a fost oficial cumparata de SIF Banat de la firma sud-coreeana Doosan Heavy Industries. Tranzactia a fost incheiata dupa ce a fost autorizata si aprobata de Consiliul Concurentei. Terenul, cu o suprafata de 540.000 de mp, este cea mai mare suprafata de teren tranzactionata in Capitala.

"Desi suntem mai selectivi cu investitiile in piata imobiliara, aceasta oportunitate ne-a atras atentia imediat. Am analizat temeinic oferta si am ajuns, la fel de repede, la concluzia ca se incadreaza in criteriile investitionale pe care le cautam intr-o tranzactie, un plus fiind si contributia pe care ne-a aducem la redefinirea unei zone importante si cu istorie din Bucuresti. Este un proiect complex, mai ales din perspectiva suprafetei, dar avem increderea ca acesta va deveni, in timp, unul dintre proiectele de referinta de care se va bucura Capitala. De asemenea, le multumim celor de la Doosan pentru un proces al tranzactiei transparent si profesionist!", a declarat Bogdan Dragoi, Presedintele SIF Banat - Crisana.

"Aceasta tranzactie confirma interesul unor investitori pentru active unice, chiar daca ne aflam intr-o perioada dificila, afectata de pandemie si se discuta - in general - despre contractii de preturi, crize sau alte semnale negative. Este un exemplu de incredere acordat pietei locale de real estate din partea SIF Banat - Crisana, un investitor cu un apetit moderat pentru aceasta industrie, dar care valideaza situatia ca in timpuri mai tulburi apar oportunitati si implicit tranzactii de referinta", declara Codrin Matei, Managing Partner Crosspoint Real Estate. "In toti acesti 15 ani de cand activam in domeniu am fost implicati in multe si diverse tranzactii, dar pot sa spun ca pana acum nu ne-am confruntat cu o trazactie atat de rapida, cu decizii ferme, adaptabilitate, comunicare si angajament in intregul proces. Chiar putem spune ca a fost tranzactia perfecta, inca un semn de soliditate al industriei noastre", mai spune Codrin Matei.

Societatea de Investitii Financiare Banat - Crisana este persoana juridica romana, constituita ca societate pe actiuni cu capital integral privat si functioneaza ca societate de investitii de tip inchis cu o politica de investitii diversificata si este autorizata, reglementata si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). SIF Banat - Crisana este autoadministrata si din martie 2018 este autorizata de ASF ca administrator de fonduri de investitii alternative (AFIA).